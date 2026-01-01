（有影片）／溪州鄉第七年元旦活動 健康、環保、歡樂一次滿足

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（1）日清晨6點30分，溪州鄉公所前廣場聚集了上千位大小朋友，參加元旦升旗典禮暨親子健行與環保造型競賽，在晨曦微光中迎接2026年的第一道曙光，現場熱鬧溫馨。

溪州鄉公所舉辦元旦升旗典禮暨親子健行與環保造型競賽，讓民眾親近大自然，一同迎接嶄新的一年。（溪州鄉公所提供）

2026年的第一個清晨，溪州鄉公所前廣場被人潮填滿，充滿歡笑與期待。民眾手持活動專屬T恤，家長帶著孩子，長輩攜孫同行，三代同堂的溫馨畫面隨處可見。隨著江淑芬鄉長致詞祝福「新年好運到」，參加民眾齊聲呼喊新年口號，現場氣氛溫暖又充滿活力。

今年是溪州鄉公所第七年舉辦元旦升旗典禮暨親子健行活動，結合環保造型競賽。競賽共有54組民眾報名參加，參賽者利用塑膠袋、紙板、稻梗、樹葉與菜瓜布等材料，發揮創意製作獨特造型。

溪州廣場舞團隊打造的「馬到成功」作品最吸睛，利用櫟樹、相思樹、書帶木的葉片與種籽，做成栩栩如生的千里馬與遮陽帽，不僅呼應新年主題，也兼具環保與時尚感，由全體健行民眾票選出冠軍，第一名可獲3,000元禮券獎勵。

健行路線全長約五公里，沿途經過溪州公園、溪州森林公園及后天宮等景點。沿途田野景觀迷人，油菜花海與波斯菊花隨風搖曳，鳥鳴伴隨著腳步聲，讓民眾在都市難得見到的自然美景中放鬆身心。五個補給站分布在沿途，由社區社團熱情準備，提供炒麵、補湯、麵線糊、茶葉蛋及熱飲，讓參與者補充體力、恢復元氣，增添健行的樂趣。

活動不僅強調運動與健康，也重視親子互動與環保理念。家長與孩子一邊走一邊討論造型設計，一邊拍照留念，讓小朋友從中學習環保創意與團隊合作的重要性。江淑芬表示，舉辦元旦升旗與健行活動，就是希望讓民眾在迎接新年的同時，感受溪州鄉田野的清新與悠閒，體驗鄉村公園的魅力，留下美好回憶。

健行活動結束後，還安排豐富的摸彩活動，獎品包括50吋液晶電視、高級冰箱、腳踏車等實用大獎，完賽禮還贈送防滑踏墊，讓民眾滿載而歸。活動現場笑聲不斷，大小朋友臉上洋溢著元氣與期待，象徵嶄新的2026年正式展開。