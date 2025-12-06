（有影片）／溪州「提拔泥焢窯趣」 120組家庭體驗傳統農村生活

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化溪州鄉公所在莿仔埤圳旁農地今（6）日舉辦「提拔泥焢窯趣」，吸引120組家庭、超過500名民眾參加。透過親手堆土窯、燒窯與開窯，民眾重溫農村文化，也感受土地的溫度。

溪州鄉舉辦焢窯活動，名民眾親手堆窯、燒火，感受土地的溫度與農村文化魅力。（記者陳雅芳攝）

溪州鄉公所主辦的「提拔泥焢窯趣」活動，原訂100組名額，不到一週即額滿，因報名熱烈，鄉公所增開20組，最終共有120組家庭參加，現場氣氛熱烈。鄉長江淑芬表示，希望透過焢窯活動，讓大小朋友親手接觸泥土與火焰，體驗傳統農村生活的樂趣與團隊合作精神。

活動上午開始，民眾分組堆砌土窯，鋪設稻草、添材火，待窯火燒熱後，再將雞腿、雞翅、番薯與玉米等食材放入土窯中，悶烤約兩小時。江淑芬指出，焢窯看似簡單，但土窯屋頂建構需技巧，考驗民眾的協作能力，也是凝聚家族與朋友間感情的過程。

首次參加的台中彭小姐帶著孩子參加，她說：「以前沒機會體驗焢窯，城市裡也難得有這種活動，一得知消息就立刻報名。從泥土到完成土窯的過程手忙腳亂，但很有成就感。」她的孩子也在一旁協助，透過動手操作體驗農村生活。

除焢窯外，活動安排「恐龍黏土」、「彩繪帆布」及在地特色「稻香飯糰」DIY體驗，並邀請雙人吉他「不睡覺樂團」與「小丑阿福」魔術秀表演。現場亦設置氣墊城堡與闖關遊戲，讓小朋友開心互動，大人則可回味兒時趣味。

江淑芬表示，焢窯活動不僅傳承農村文化，也提供親子同樂的機會，讓孩子暫時遠離3C產品，走進田野感受自然。此外，現場還提供「古早味割稻飯」，民眾在田野間品嘗道地農家美食，享受豐富的田園生活體驗。

隨著焢窯完成，民眾圍坐享用悶烤食材，現場笑聲與香氣交織。江淑芬強調，希望透過活動保存農村文化，也讓參與者帶著滿滿回憶返家，體會土地的溫度與生活的美好。