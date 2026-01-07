(有影片)/澎湖子弟F-16飛官辛柏毅彈射後失聯 親友隱忍擔憂瞞著年邁阿嬤 鄉親集氣祈福

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】空軍隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機昨（6日）晚間執行例行訓練準備返航時，晚上7點29分時台東外海雷達光點消失，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘逃生，後續空軍成立應變中心，空軍派遣搜救機偕同海軍、空勤總隊及海巡署漏夜搜救，上午仍下落不明，昨晚鄉親接獲訊息紛紛為辛柏毅祈禱，期盼有奇蹟出現，今(7日)早在澎湖的飛官父母接獲通知，由澎湖防衛指揮部安排飛往台灣，留守澎湖親友則前往飛官祖籍湖西天后宮上香參拜，祈禱飛官能平安歸來。

29歲的辛柏毅是澎湖縣湖西鄉子弟，上週才與同在軍中服役的妻子度蜜月回來，兩人在2日剛完成公證手續後隔天即回部隊報到，昨晚不幸消息傳回老家，鄉親震驚之餘不顧寒冷，自發性陸續到飛官家鄉的信仰中心湖西天后宮燒香祈福，希望媽祖等神祇保佑飛官逢凶化吉，平安歸來。

辛柏毅老家開設五金行，由阿公一手創立，阿公去年才離世，阿嬤至今還走不出陰霾，接手五金行的大伯，為了不讓阿嬤擔憂還瞞著阿嬤，今日上午知情鄉親在市場遇到阿嬤採買，也都只問安後不敢多說，怕阿嬤承受不了這突來消息。

F-16飛官辛柏毅彈射跳傘後失聯消息傳回澎湖，當晚村民紛紛不畏風寒到湖西天后宮上香祈福。(圖/郭偉民攝)

湖西天后宮主委蔡福松老師直言，辛柏毅從小就非常上進， 即使在馬公國中的老師對他也稱讚有加，昨天晚上第一時間不到七點，就有人傳資訊給主委， 那當時他們就一直守住手機跟電視，希望有奇蹟出現，一直熬到天亮，所以就召集天后宮委員在早上七點(辰時)，陽光剛剛出來 幫他點一個光明燈 希望能夠有奇蹟出現，期望有更多的力量來加持 ，在這個善進的地方有這麼一個善進的孩子 我們積極為他祈禱 我們也請我們的神明，媽祖、千歲這些神明 能夠幫我們即時去加持，能夠得到奇蹟。

