（有影片）／火葬場選址報告惹爭議 反對團體提告 縣府：一切依法

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民強烈反彈。今（18）日，二林芳苑反火葬場行動協會約150人前往彰化地檢署按鈴控告，指控火化場選址評估報告涉嫌捏造芳苑鄉長同意設置內容，疑違反刑法「使公務員登載不實罪」，希望司法釐清真相。

彰化縣政府規劃在芳苑鄉設置火葬場，引發居民反彈，反火葬場團體前往地檢署控告選址報告造假。（記者陳雅芳攝）

今（18）日，上午10點左右，反火葬場行動協會成員陸續抵達彰化地檢署門口，高舉標語與布條，表達對火葬場選址的不滿。協會成員袁震權表示，芳苑鄉民從一開始就明確反對火化場落腳當地，「鄉長林保玲也多次向居民表示不贊成，報告卻聲稱她同意配合設置，這明顯是捏造事實。」

協會指出，承辦「火化場選址評估報告」的以境建築師事務所，以及縣府承辦科員涉嫌將虛假資訊登載於正式報告中，使芳苑鄉在綜合評分中獲得較高評價，成為縣府列為優先開發地點的依據。後續縣府依該報告向彰化縣議會提出「火化場開發計畫專案報告」，相關內容正式登載於議會公文與會議紀錄中，已構成不實登載要件。

林麗美則指出，評估報告中稱基地出入口路寬達10米，增加評比分數，但實際丈量僅8米，質疑事務所不僅訪談造假，連評量表也造假，「地方民意完全沒有支持，縣府卻用這份報告當作決策依據。」協會強調，該案已符合「明知虛偽事實」、「意圖使公務員登載」及「實際造成不實登載」三項要件，因此依法提出控告。

對此，彰化縣政府民政處表示，按鈴控告是反火葬場團體一貫策略，不予置評。民政處指出，火化場設置前已依環評規定進行電話民調，全縣超過7成民眾支持興建，二林、芳苑地區也有逾5成同意，並有錄音佐證，否認外界所稱「全民反對」。

民政處強調，彰化縣火化場基地篩選依「一元化生命園區」原則，兼顧殮、殯、奠、祭、火化及安奉等服務需求，並考量區域環境、基地條件、開發規模及地方民意，整個評估過程皆符合相關法令規定。民政處表示，縣府將持續與地方溝通，希望以科學、理性方式面對火化場規劃，不希望濫訴行為干擾行政程序或浪費司法資源。