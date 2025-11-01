（有影片）／為亡妻圓夢！柯崇仁攜手同濟會捐公務車助家扶

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化家扶員林區扶幼委員會今（1）日獲贈一輛七人座公務車，捐贈者柯崇仁為完成已故妻子的遺願，攜手國際同濟會台灣總會彰化B區共同捐出，提升社工訪視與兒少接送服務效率。

國際同濟會彰化B區捐贈一輛七人座公務車予彰化家扶員林區扶幼委員會，用於社工訪視、物資運送及兒少活動接送。（記者陳雅芳攝）

捐贈者柯崇仁同時身兼彰化家扶員林區扶幼委員會二副主委，以及國際同濟會台灣總會彰化B區第52屆主席。他與妻子早年共同創立「華緯交通器材有限公司」，夫妻倆曾立下「捐車助人」的心願，希望將愛心化為實際行動回饋社會。然而，妻子於2024年辭世，未能親眼見證心願實現。

這輛車將成為社工訪視、物資運送與兒少活動接送的得力助手，大幅提升家扶服務的機動性與安全性，讓關懷行動更及時、更深入。

捐贈背後，蘊藏一段感人的愛心故事。柯崇仁與夫人早年共同創立「華緯交通器材有限公司」，並立下「捐車助人」的心願，惟夫人於2024年辭世，未能親眼見證心願實現。為完成亡妻遺願，柯崇仁攜手國際同濟會彰化B區全體幹部及會長完成此次捐贈，讓愛與承諾得以延續。

柯崇仁在致詞時哽咽表示：「這輛車不只是交通工具，它承載了我與太太的共同夢想。捐車是她最後的遺願，也是我繼續投身公益、回饋社會的最大動力。」

捐贈儀式中，柯崇仁打開新車車門，邀請家扶兒童登車，象徵「愛的旅程」正式啟動，也寓意家扶服務將持續前行、傳遞溫暖。國際同濟會總會長馮輝文及全體會員、家扶員林區扶幼委員會主委黃秀美與全體委員到場見證，表達誠摯謝意。

彰化家扶主任王震光表示，這不僅是一輛公務車，更象徵愛心延續與社會溫暖，讓我們每一次服務都更有力量。」家扶也呼籲社會大眾支持「無窮世代」計畫，一起「助貧童，看見改變的未來。

捐款資訊：彰化家扶捐款專線：04-7569336。郵局劃撥帳號：00271389。