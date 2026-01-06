（有影片）／為孩子種的草莓園！永靖青農現採草莓甜到心坎裡

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】永靖鄉青農邱國雄和妻子趙玉芬，為了讓孩子吃到真正安心的草莓，從自家陽台開始試種，逐步打造出「薇森草莓園」，今年草莓季正式開放採果。園內採有機農法栽培，果實飽滿又甜美，孩子可以現採現吃，家長也能放心，讓草莓季成為全家共享的甜蜜時光。

草莓季來了！永靖薇森草莓園採用有機農法，果實飽滿甜美，歡迎親子現場採果。（記者陳雅芳攝）

邱國雄原本在家族印花紙工廠工作，但看到孩子對草莓的熱愛，他便開始在自家頂樓試種草莓。起初只有幾盆小草莓，兩年下來，他慢慢摸索土壤、容器、光照與水分的比例，最大規模曾種了2千株。

廣告 廣告

「孩子開心地吃到自己摘的草莓，那種感覺真的很棒！」邱國雄說。透過機緣，他認識草莓種苗業者，也向農會申請農業資材貸款，獲得永靖鄉農會全力支持，決定轉行當農夫，開創永靖第一座觀光草莓園，命名為「薇森草莓園」。

草莓季來了！永靖薇森草莓園採用有機農法，果實飽滿甜美，歡迎親子現場採果。（記者陳雅芳攝）

園區目前栽種黑金剛與美姬兩種品系。趙玉芬說，黑金剛果實大又色澤黝黑，像塗了糖蜜，十分誘人；美姬草莓是日本引進的品種，果肉結實、甜度高，產量穩定，適合親子採摘。她也提醒，草莓最好現採現吃，如果放進冰箱冷藏，記得回溫15到20分鐘，才能吃到最甜的味道。

為了讓草莓健康又安全，邱國雄採用完整有機農法。種植前先「養地」一年，栽種玉米、田菁作為綠肥，改善土壤肥力；田畦鋪上稻殼防止雜草生長，人工拔草，不使用除草劑；遇到害蟲時，則噴灑天然精油驅蟲。草莓成熟後送檢驗，取得無農藥報告，園內孩子與附近小朋友都能放心現採現吃。

草莓季來了！永靖薇森草莓園採用有機農法，果實飽滿甜美，歡迎親子現場採果。（記者陳雅芳攝）

邱國雄說，彰化平原氣候雖然比苗栗大湖地區高溫、病蟲害多，但每年11月至隔年2月的乾燥氣候，對草莓生長非常適合，不像大湖常有陰雨，容易損傷果實。為了兼顧品質與產量，他每年都挑選大顆、果肉結實、適合孩子採摘的新苗，確保每一顆草莓都甜美飽滿。

永靖鄉農會總幹事陳翠玲今（6）日帶團隊前往園區走訪，了解青農需求。她指出，邱國雄的薇森草莓園則是鄉內第一座觀光草莓園。未來，農會將與園主合作舉辦食農教育，讓更多孩子與民眾認識安全水果與在地農業的故事。