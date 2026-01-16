（有影片）／「為愛上彩」首展亮相 鹿港圖書藝文中心邀民眾與畫對話

20260115195307_0_9b8844

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】一幅畫，不一定要畫得像，卻能畫進人心。鹿港鎮圖書藝文中心今年度首檔展覽「為愛上彩－與神對畫展」今（15）日登場，透過藝術療癒與直覺創作，引領觀者在色彩與情感之間，慢慢找回與自己對話的力量。

鹿港鎮圖書藝文中心今年度首檔展覽「為愛上彩－與神對畫展」於今（15）日正式亮相，展期自即日起至3月1日止。展覽以藝術療癒為主軸，跳脫傳統繪畫對技巧與形式的框架，邀請民眾在畫作前停下腳步，感受色彩流動所帶來的情緒共鳴，展開一段屬於自己的心靈旅程。

展出者張碧霞為退休教師，三年前因緣際會接觸藝術療癒創作，人生也在此刻悄悄轉彎。她回憶，過去總認為畫畫必須「畫得像」，因此長期不敢提筆，直到課程中老師鼓勵她用手指隨意點畫，才讓內心的框架瞬間鬆動。她笑說：「那一刻我才發現，原來畫畫也可以這麼自由。」

鹿港鎮圖書藝文中心首展「為愛上彩－與神對畫展」今日登場，透過直覺創作與藝術療癒，陪伴民眾與自己對話。（記者陳雅芳攝）

以指尖代替畫筆，讓情緒直接落在畫布上，成了張碧霞最真實的創作方式。她分享，作畫時不預設畫面，也不刻意控制方向，而是順著當下的感受，讓顏色自然流動。有時平靜，有時翻湧，每一幅作品，都是一次與內在自我相遇的過程。

本次展出作品多源自藝術療癒課程與日常心靈創作，畫面中看似隨性，實則承載著生命經驗與情緒轉化。張碧霞表示，完成畫作的瞬間，往往伴隨強烈的感動與釋放，雖然那些感受無法完全保留在畫面中，卻深深留在心裡，成為支撐她持續創作的力量。

創作的另一股動力，來自對家人的愛。張碧霞提到，孫子曾在看展時對她說的一句話，讓她深受感動，也更加堅定持續創作的決心。她坦言，自己是「為了愛而畫」，希望守護孫子對藝術的夢想，也讓愛透過畫作被溫柔地看見。這份情感，甚至促成她隔年與孫子共同舉辦祖孫聯展，為創作歷程留下難忘的一頁。

鹿港鎮長許志宏表示，透過藝文展覽，希望讓民眾在忙碌生活中，有一個可以放鬆、沉澱心靈的空間，誠摯邀請大家走進鹿港圖書藝文中心，看畫、看心，也好好看看自己。