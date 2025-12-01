（有影片）／焢『八』焢焢！155窯全開 親子體驗傳統農村生活

wm20251130193322255228

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】田中鎮今（30）日舉辦「焢『八』焢焢-堡圳焢窯暨健行逍遙遊活動」，現場155窯全開滿，吸引超過1500人到場，大小朋友在焢窯、健行、古早童玩中體驗傳統農村生活，現場笑聲、驚呼聲不斷。

田中鎮素有「稻米故鄉」之稱，鎮公所在八堡圳旁舉辦堡圳焢窯親子遊活動，除了焢窯和健行逍遙遊，還安排了各種親子互動與古早味體驗：小朋友在泥田裡玩泥巴競賽、感受泥土的觸感；家長陪同孩子做焢窯DIY，一邊烤地瓜一邊聊聊田野趣事；還有古早味冬瓜茶凍和紅茶試喝，帶大家回味童年味道。

開場表演由在地榮星幼兒園的小朋友帶來鼓樂秀，整齊有力的鼓聲震撼會場，象徵田中滿滿的活力與熱情。民眾們分組協力焢窯，地瓜、玉米、香菇等食材在炭火中慢慢烤熟，當焢窯成功的瞬間，大家的驚呼聲、歡笑聲響徹廣場。趣味競賽中，孩子們用小手比賽運送稻草或泥田挑戰，笑聲、尖叫聲交織成熱鬧樂章。

田中鎮「焢『八』焢焢」活動今熱鬧登場，民眾親子體驗焢窯、健行與農村文化。（記者陳雅芳攝）

田中鎮長蕭淑芬表示，本次焢窯活動食材以健康蔬食為主，減少肉類，搭配有機蔬菜和阿嬤時代的白菜魯割稻飯，焢窯還有養生鮮菇包，讓大家吃得健康又美味。「原本規劃120窯，但民眾熱情太高，加上企業包窯團建需求，最後增加到155窯，整個廣場熱鬧滾滾，大家都感染到古早農村的樂趣。」

此外，現場還有巡田水健行親子遊路線，民眾沿著八堡圳慢慢散步，欣賞田中水圳之美，還能觀察沿途水生植物與鳥類生態，邊運動邊親近自然。蕭淑芬表示，田中已是高鐵、台鐵、鐵馬三鐵共構的城市，不僅農村美景迷人，交通便利，透過這次活動也希望吸引更多外地遊客，親近田中、認識田中，愛上這個「五好」宜居小鎮—好山、好水、好米、好空氣、好長壽。

整個活動充滿親子互動、古早味美食、趣味競賽和自然體驗，成為田中鎮今年秋季最熱鬧的農村文化盛會，留下難忘的回憶，也讓大家再次感受到田中濃濃的田園魅力。