（有影片）／熱騰騰麻油雞與愛心年禮 陪寒士街友度寒冬

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今年進入一年中最冷的「大寒」節氣，冷風刺骨，對露宿街頭或生活困頓的人來說，真的是最辛苦的時刻。今（20）日，人安基金會彰化平安站特別舉辦「圍爐活動」，邀請寒士、街友、低收入戶，以及在地好朋友彰化人大小事版主蔡坤翰、民生里陳永裕里長、芋芙美學張芋芳一起來共度暖心午餐。

大寒節氣寒風刺骨，人安基金會彰化平安站舉辦圍爐活動，邀街友與寒士共享熱食，感受社會溫暖。（記者陳雅芳攝）

現場志工熬煮麻油雞湯與多樣家常菜餚，暖意彌漫整個平安站。對長期處於社會邊緣的寒士而言，這不僅是一頓餐食，更是一份被關懷、被看見的力量。活動中，寒士們感受到了社會的溫暖與陪伴，也暫時驅散了大寒節氣帶來的寒意。

人安基金會彰化平安站長游山河說，對街友和寒士們來說，這不只是填飽肚子，更是一份被看見、被關心的溫暖。許多長期露宿街頭的朋友，平時生活孤單，少了人陪伴；今天大家圍在一起吃飯、聊天，感受到了久違的人情味，也暫時把寒冷拋到腦後。

基金會志工除了提供熱食，也耐心聆聽街友心聲，了解他們的生活需求，提醒大家注意保暖、健康與就醫資源，希望讓街友在寒冬中感受到有人在乎他們、不被社會遺忘。

人安基金會說，「寒士吃飽30」公益行動已經推行到第36屆，每到農曆年前，都會送上一份年禮和應急紅包，讓寒士和街友在過年前夕也能感受到社會的溫暖。

基金會也提醒，目前活動經費還缺六成，如果大家願意出一份心力：愛心年禮800元、應急紅包600元，或每月捐918元參加「拉一把」服務，都能讓這份溫暖延續下去，陪伴街友和寒士度過寒冬。

彰化平安站愛心專線：04-722-2812。劃撥帳號：22703614(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。