（有影片）／燒酒雞香到排長龍 和美道東書院園遊會熱鬧開鍋

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為活化和美鎮文化底蘊並帶動地方經濟發展，彰化縣和美鎮公所今（28）日攜手和美鎮鎮政推動委員會，在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，結合美食、農產與公益行動，吸引不少民眾攜家帶眷前來參與。

為活絡地方文化與經濟，和美鎮公所在國定古蹟道東書院舉辦農特產品園遊會，集結在地美食與農產，現場熱鬧滾滾。（記者陳雅芳攝）

活動最大亮點之一為現場開鍋烹煮的燒酒雞，熱騰騰湯鍋一掀蓋，濃郁香氣瞬間瀰漫整個書院周邊，讓排隊人潮不斷。主辦單位共準備燒酒雞與蘿蔔糕各3,000份，民眾只要持今年11、12月任兩張發票即可兌換一份美食，兌換現場秩序井然，人氣十足。

燒酒雞由社區志工現場掌廚，每碗雞肉、高麗菜與玉米份量十足，蘿蔔糕則提供多款醬料供民眾自由搭配，獲得不少好評。和美鎮長林庚壬表示，活動透過發票兌換美食方式，不僅回饋鄉親，回收發票也將全數作為公益用途，讓民眾「吃美食、做公益」。

本次園遊會以推廣和美在地美食、特色伴手禮及農特產品為主軸，集結農會產銷班、青農、社區團體與在地商家，現場設有約80個攤位。活動期間周邊道路配合封路，營造安全、舒適的逛街環境，吸引不少民眾駐足選購，帶動消費人潮。

此外，現場同步舉辦和美鎮清潔隊二手家具拍賣，拍賣品項包含回收屏風、置物架，以及代表會議事廳汰換的議事桌，大桌底價500元、小桌300元。起初因桌體尺寸較大，詢價民眾不多，隨後在里長帶頭競標下買氣逐漸升溫，最終15張小桌與12張長桌全數拍出。

和美鎮公所指出，在地企業家楊仁慈共以6,200元標下10張長桌及4張代表桌，得標後未自行搬運，而是交由公所後續處理，實際行動表達對地方活動的支持，也為現場增添溫馨氣氛。

林庚壬表示，未來鎮公所將持續整合在地文化、產業與觀光資源，規劃更多元且具地方特色的活動，讓更多人走進和美、認識和美，進一步帶動觀光發展與經濟成長，讓地方文化與產業能量持續發光發熱。

▲關心您：「酒後不開車，安全有保障」▲