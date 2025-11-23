（有影片）／獅子會攜手各界募逾140萬元 為彰化視障者點亮未來

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國際獅子會300D-1區今（23）日在社會服務館舉辦「開拓視界，照亮未來」關懷活動，以「開拓視界，照亮未來」為主題，吸引許多分會熱烈響應。現場聚集企業、社團與民眾的愛心，為社團法人彰化縣視障者關懷協會募得逾140萬元，盼提升彰化地區視障支持服務的量能。

國際獅子會300D-1區今（23）日舉辦視障關懷活動，號召各界募得逾140萬元，用於提升彰化視障者的支持服務。（國際獅子會提供）

活動設置視障生活體驗區，讓參與者戴上模擬眼罩，實際走動、聆聽與閱讀，深刻感受視障者在行動與資訊取得上所面臨的不便；同時也安排視障者舒壓按摩服務與才藝展示，包括音樂演奏、歌唱等，以實際行動證明「看不見，仍能發光」。體驗讓民眾深受觸動，來賓紛紛表達肯定。

廣告 廣告

獅子會總監蔡沼玲表示，獅子會長期投入視障關懷，此次募款不僅是為提升協會資源，更希望喚起更多社會對視障議題的理解。她強調：「看不見，不代表沒有能力。」期盼社會持續支持，使服務不中斷、陪伴不間斷。

國際獅子會300D-1區今（23）日舉辦視障關懷活動，號召各界募得逾140萬元，用於提升彰化視障者的支持服務。（國際獅子會提供）

代表縣長出席的柯呈枋參議指出，彰化縣目前約有三千名視障者，多數家庭在照顧、教育與交通等層面負擔沉重。視障者關懷協會長期提供支持，是地方不可或缺的力量。他並分享自己於民國99年擔任縣府勞工處長時，曾推動全國首創的「視力協助員」服務方案，開設按摩與多元就業訓練，並推動視障按摩走進企業，以增加就業選擇、提升自立能力。

榮譽副總監黃育寬說明，此次募得的善款將運用於個別化學習課程、自立生活訓練、心理與家庭支持、就業技能輔導，並加強偏鄉交通與服務推展，希望能提供視障者連續、穩定的陪伴與實質幫助。

國際獅子會300D-1區今（23）日舉辦視障關懷活動，號召各界募得逾140萬元，用於提升彰化視障者的支持服務。（國際獅子會提供）

彰化縣視障者關懷協會也感謝獅子會多年來的協力，無論是交通車、數位學習設備或服務資源皆帶來極大助益。然而，目前視障家庭在資源取得上仍有落差，協會盼未來能持續透過公私協力擴大能量，讓更多視障朋友走出家門、融入社會，建立更完善的支持網絡。