（有影片）／獅子會攜手彰化家扶辦耶誕園遊會 募款助弱勢兒少

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】寒冬送暖不缺席！國際獅子會300D 1區總監蔡沼玲號召多個分會攜手彰化家扶，舉辦「2025無窮世代—寒冬送暖疼惜家扶囝仔耶誕愛心園遊會」，棒球球星簽名球義賣、千隻公仔助陣，吸引近6千名民眾共襄盛舉，為弱勢家庭送上滿滿耶誕溫情。

彰化家扶表示，今年園遊會設定募款目標為新台幣500萬元，款項將用於弱勢兒少的助學、生活、醫療及急難救助等多項扶助經費，盼集結社會各界愛心，為孩子撐起更穩定的成長後盾。

除了棒球明星助陣，義賣攤位同樣亮點十足。眼科名醫陳永樺醫師特別捐出上千隻公仔力挺公益，吸引大小朋友駐足挑選、收藏愛心；「沈奶奶杏仁茶」應彰美獅子會之邀，特地自高雄北上參與義賣，將一杯杯溫熱飲品化為冬日暖流，傳遞關懷到社會各個角落。

歲末前夕暖流湧現，彰化家扶耶誕園遊會熱鬧登場，號召民眾以行動支持弱勢孩子。（記者陳雅芳攝）

多位自立青年也以實際行動回饋社會，其中自立青年小甄贊助米糕、茶葉蛋與熱湯進行義賣，另有自立青年捐出100包真空包裝亞麻籽鐵蛋，將自身努力成果轉化為助人的力量，溫暖故事感動現場不少民眾。

彰化縣長王惠美表示．彰化家扶長期照顧3000多名小朋友，為提供孩子們更好的生活與資助展開歲末募資，今日有900多位孩子前來參與園遊會，提供的園遊券總額近100萬元，讓孩子採買所需的東西、迎接聖誕節的到來，感謝彰美獅子會、家扶人的齊心努力，及各委員長期號召慈善家的投入，一起照顧這些國家未來的主人翁。

國際獅子會總監蔡沼玲指出，獅子會已連續多年主辦彰化家扶愛心園遊會，特別選在歲末寒冬、耶誕節前夕，為弱勢兒少籌措助學、生活、醫療及急難救助專款，希望透過長期陪伴與支持，協助孩子翻轉人生、看見未來。

彰化家扶主任王震光表示，今天是耶誕節前最後一個假日，邀請受助家庭與社會大眾一同提前歡度耶誕佳節，現場人潮踴躍，初估吸引5、6千位民眾熱情參與。明年彰化家扶將邁入60週年重要里程碑，今年順利招募140個攤位，招待1020戶家庭、約3300位親子參與，不僅能選購生活所需，也能領取民生物資，對單親及隔代教養家庭而言，是支撐跨年的重要依靠。