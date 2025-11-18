（有影片）／獅子會總監盃開球做公益 30萬助花蓮棒球隊重建訓練

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】揮桿做公益，讓愛心在球道上延伸。國際獅子會300D1區今（18）日在松柏嶺高爾夫球場舉辦「總監盃公益高爾夫球賽」，清晨陽光灑落球道，超過百位獅友陸續抵達會場，精神飽滿地準備開賽。球友們一邊切磋球技、一邊在山林間呼吸新鮮空氣，活動現場既有運動的熱度，也充滿獅子會獨有的服務溫度。

國際獅子會300D1區在松柏嶺高爾夫球場舉辦「總監盃公益高爾夫球賽」，獅友們以揮桿行善，募集30萬元捐助花蓮災後重建與光復國中棒球隊訓練需求。（國際獅子會300D1區提供）

總監蔡沼玲表示，今年報名相當踴躍，顯示獅友們對公益活動高度支持。她說，花蓮近來因連續強降雨造成嚴重災情，山區多處道路塌方、校園與設施受損，重建經費相當吃緊，「看到孩子無法正常訓練、校園也受到影響，大家都替他們擔心。」

她強調，本次活動從籌備初期就定調為「體育＋公益」雙軸推動，希望運動不只帶來健康，也能成為幫助他人的力量。賽事結餘款將全數捐給花蓮災後重建用途，讓善款第一時間投入在最需要的地方。

她透露，獅友在得知活動兼具公益目的後反應比往年更熱烈，有人主動加碼贊助，有人協助場地與物資，也有人在現場協助秩序與接待，「每個人都很願意為這件事付出，這就是獅子會精神。」

賽事由高爾夫球委員會主席王俊淵、榮譽副總監黃瑞霖與名譽副總監盧正焜共同規劃，從球員分組、場地動線到活動流程，全以「安全、順暢、溫馨」為核心。儘管上午球場一度吹起陣風，但不減大家的參賽熱情，球友揮桿時互相喊聲鼓勵，場面熱鬧。

此次活動更獲得至誠、福興慈善會響應，連同獅友募得的善款，總金額達30萬元。這筆經費將用於花蓮光復國中棒球隊的球具採買，協助球隊儘快恢復訓練。該校棒球隊受到豪雨影響，部分球具泡水受損，訓練場地也一度無法使用。

蔡沼玲說，希望善款能在最關鍵的時刻支持孩子們，「即使遇到災難，也不該被迫中斷夢想。」她期待孩子們能在重新整理後，以更強韌的精神重返球場。

蔡沼玲強調，總監盃不只是年度賽事，更是讓獅友彼此交流、強化團隊凝聚的重要平台．她說，運動不僅讓身體更健康，也能在公益行動中形成良善循環。