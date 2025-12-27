（有影片）／獅子會300D-1區辦愛心餐會 助建喜樂方舟園區挺身障就業

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為協助身心障礙者打造穩定就業與友善生活支持環境，國際獅子會300D-1區於26日聖誕感恩週舉辦「齊心助建喜樂方舟園區愛心餐會」，號召獅友與社會各界攜手行善，現場席開30桌，募得善款150萬元，盼縮短仍有約新台幣1.2億元的建設缺口，加速推動園區早日落成。

為協助身心障礙者穩定就業，國際獅子會300D-1區舉辦愛心餐會，集結善款推動喜樂方舟園區建設。（記者陳雅芳攝）

本次愛心餐會由國際獅子會300D-1區發起，聚焦支持「喜樂方舟園區」建設計畫。該園區規劃結合職業訓練、就業支持與生活培力功能，期望協助身心障礙者穩定學習技能、建立工作能力，逐步邁向自立生活。活動開場由田尾小作所以旗舞揭開序幕，象徵迎接新年、展望新氣象，現場氣氛溫馨熱絡。

活動中安排多項表演節目，由身心障礙朋友展現平日訓練成果，以實際行動回饋社會支持，並邀請藝人獻唱，陪伴與會嘉賓共度溫暖的聖誕週末，現場掌聲不斷。會場同時舉辦公益義賣活動，多位藝術家捐出作品支持公益，藝術家余勝芳更現場創作，獅友踴躍競標，將愛心化為實質行動，為弱勢就業注入資源。

值得一提的是，國際獅子會300D-1區總監蔡沼玲當天身體不適，仍向醫師請假堅持出席活動，這也是她今年第八度站上大型公益活動第一線，以實際行動力挺公益，精神獲得與會者肯定。

蔡沼玲表示，獅子會長期關注社會弱勢需求，特別是身心障礙者在就業上面臨的困境，方舟園區的建設具有關鍵意義。她指出，希望透過職訓與就業支持，協助身心障礙者培養工作能力、自立生活，此次募得150萬元善款，期盼結合企業、獅友與社會力量，讓愛心持續延伸。

縣府參議柯呈枋表示，肯定喜樂方舟園區對身心障礙者的助益，並指出彰化縣政府持續推動身障就業政策，透過職業訓練、就業媒合及企業合作等方式，協助身障朋友踏入職場。

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦表示，喜樂方舟園區延續創辦人瑪喜樂女士「看見需要、散播愛」的精神，未來將提供約150個就業名額，並規劃設置庇護工廠、日間作業所及商店，結合訓練、生產、就業與生活支持。目前園區建設仍有約1.2億元公益缺口，呼籲社會各界持續關注與支持。