（有影片）／王功漁火節日期出爐！媽祖點頭 父親節8月8、9日登場

20260115203520_0_ca59c0

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】福海宮媽祖點頭定檔期！一年一度的王功漁火節時間確定了！彰化縣政府今（15）日上午在王功福海宮擲筊請示媽祖，縣長王惠美焚燒疏文上達天聽，經過多輪請示後，媽祖最後點頭拍板，活動將在8月8日、9日父親節週末熱鬧登場。

邁入第22屆的「2026王功漁火節」，今年活動日期正式定案。彰化縣政府今（15）日上午依循傳統，到芳苑鄉王功福海宮向「福海媽」請示良辰吉日，由縣長王惠美親自擲筊，為活動祈福，也替今年的漁火節揭開序幕。

廣告 廣告

擲筊過程一度相當緊張，第一輪時，7月18、19日及8月8、9日兩組日期同時擲出聖筊，進入第二輪後卻都沒有獲得筊示。到了第三輪，8月8、9日終於擲出聖筊，現場隨即響起掌聲，在福海宮主委林義璿與眾人一致認同下，確定媽祖已經聖示，活動日期正式拍板。

「2026王功漁火節」確定8月8、9日父親節週末登場，縣長王惠美今於福海宮擲筊請示媽祖拍板，邀大家來吃珍珠蚵、看夕陽、體驗漁村風情。（記者陳雅芳攝）

王惠美表示，感謝福海宮、地方公所、代表會、農會、區漁會及各相關單位長期合作，讓王功漁火節一年比一年熱鬧精彩。她也邀請全國鄉親在父親節週末，一起來彰化王功走走，感受漁村風情，順便替爸爸過個不一樣的節日。

福海宮主委林義璿也說，王功漁火節不只是彰化的大活動，更是全國不少民眾每年暑假必訪的盛事。每到活動期間，福海宮周邊總是熱鬧滾滾，誠摯歡迎大家今年暑假再度來到芳苑，一起參與這場屬於海港與信仰的節慶。

農業處長郭至善指出，王功自古就是漁業重鎮，其中最有名的就是「珍珠蚵」。這裡的蚵仔採用平掛式養殖，隨著潮汐自然成長，生長速度慢，肉質卻特別扎實，蚵肚白白胖胖、口感彈牙，吸引不少老饕專程前來品嚐。

「2026王功漁火節」確定8月8、9日父親節週末登場，縣長王惠美今於福海宮擲筊請示媽祖拍板，邀大家來吃珍珠蚵、看夕陽、體驗漁村風情。（記者陳雅芳攝）

農業處也補充，王功漁火節除了美食，還結合媽祖信仰與在地景點，像是王功漁港、海空步道、夕陽美景、潮間帶蚵棚以及海牛文化等，讓遊客白天看海、傍晚賞夕陽、晚上逛活動，一次玩好玩滿，感受最道地的漁村夏日氛圍。