（有影片）／玩米也能玩出樂趣！埤頭樂米公園親子放電新去處

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣埤頭鄉全新主題公園「樂米公園」，結合在地文化與親子遊憩功能，成為鄉親休閒新去處。樂米公園座落埤頭鄉立托兒所對面，面積約500坪，去年2月開工，今年9月完工，驗收設施合格，今（25）日正式啟用。

彰化埤頭鄉「樂米公園」今（25）日啟用，結合米文化與親子遊樂設施，成為親子放電新去處。（記者陳雅芳攝）

為推動「一鄉鎮一特色公園」政策，彰化縣政府選定埤頭鄉合興村縣有地，打造佔地500坪的「樂米公園」。縣長王惠美親自主持開園典禮，宣布公園正式對外開放。公園以埤頭鄉著名的「台梗九號米」為設計靈感，名稱「樂米」取自「Love 米」，象徵歡樂與親子共享。

王惠美表示，縣府投入約新臺幣1,200萬元經費，將住宅用地轉型為安全、趣味兼具的公園空間，鄰近幼稚園及學校，方便家長帶孩子前來遊玩，減少3C依賴，促進親子互動。

公園內設有「米寶公仔」打卡裝置及米倉造型「旋轉穀倉」遊具，孩子可攀爬旋轉；地景式稻田堡壘與繩網設計，提供充足活動空間。另設吊環、單槓等健身設施，以及盪鞦韆、搖搖馬、翹翹板，樹蔭下還有休憩座椅供家長看顧孩童，呈現友善的環境設計理念。

縣議員李俊諭肯定縣府高效率行政，讓樂米公園在一年內完工；埤頭鄉長杜懿彩則感謝縣府投入重資，將地方精華地改建為親子共遊公園，也展現埤頭米的地方特色。

彰化縣城觀處表示，近年縣府已完成16座特色共融公園，包括田尾怡心園、伸港嬉濱海豚公園、員林兔馬鹿公園、溪湖中央公園、田中熊趣米公園、二林星球探索樂園及八卦山天空遊戲場等。「樂米公園」的啟用，再添亮眼成果。

此外，縣府推出「彰化公園王」打卡抽獎活動，每打卡一座公園即可參加抽獎，獎品包括兒童滑步車、磁力積木滾球組、得寶工程車、旋轉冰沙遊戲組、海豚大拼圖及智慧軌道球組等，鼓勵民眾走訪彰化各座共融公園，與家人一起體驗公園樂趣。