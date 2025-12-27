（有影片）／生育補助升級 彰化縣幼兒園親子嘉年華陪孩子快樂成長

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

場盛大舉辦「彰化縣114年度幼兒園親子嘉年華」，今年以「EQ好情緒．親子童樂趣」為主題，將幼兒黃金成長期關鍵能力─SEL（社會情緒學習）融入活動設計，現場湧入大批家長與小朋友，共度充滿歡笑與學習的親子時光。

結合情緒教育與親子互動，彰化縣幼兒園親子嘉年華今日熱鬧登場，現場充滿歡笑。（記者陳雅芳攝）

開幕儀式中，象徵不同情緒能量的4顆彩球同步啟動，宣告SEL情緒嘉年華正式展開，為活動揭開溫馨序幕。現場規劃24個闖關遊戲及氣墊設施，讓孩子在遊戲中學習情緒表達與人際互動，只要完成6關即可兌換小禮物，深受小朋友喜愛。

彰化縣長王惠美表示，縣府持續完善育兒與托育政策，目前全縣已設有38間育嬰中心，並持續增設2歲專班、提供私立幼兒園就學補助、調整師生比及推動臨時托育服務。她也宣布，明年起生育補助將全面調升為第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元，並加碼每趟500元的孕婦產檢交通補助，減輕家庭負擔，鼓勵安心生養。

針對孩童過度使用3C產品、缺乏戶外活動的現象，王惠美指出，今年嘉年華特別以SEL為核心，透過活動培養孩子的自信、表達、合作、創作與韌性五大能力，讓孩子在玩樂中學習情緒管理，也讓家長實際看見孩子的成長與改變。

此外，王惠美也推薦縣內16處特色遊戲場正同步舉辦集點活動，歡迎家長帶著孩子多走出戶外、盡情放電。她並預告，今晚八卦山月影燈季將正式點燈，展期至明（115）年3月1日，除有可愛的Rody跳跳馬燈飾外，光雕秀更與九把刀賀歲電影《功夫》聯名展出，邀請民眾一同欣賞璀璨夜景。

教育處表示，幼兒教育是奠定學習與人格發展的重要基礎，縣府將持續投入資源，強化軟硬體建設，協助家長培養孩子多元能力，為未來成長打下穩固根基。