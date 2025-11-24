（有影片）／產學合作青銀共創 爺奶活潑變身MV主角 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】銀髮長輩也能嗨翻舞台！真愛基金會結合朝陽科技大學傳播藝術系，以「青銀共創」及「產學合作」的創新模式，邀請日照中心6位長輩及銀髮俱樂部4位學員，一同擔綱MV男女主角，歌曲以「走出家門，擁抱生活」為主軸，在拍攝過程中青壯世代與銀髮族相互交流，完美展現長輩在日照中心重新找回自信與快樂的過程。

可愛的歌詞，活潑的旋律，這支音樂錄影帶的主角們全都是來自真愛基金會日照中心跟銀髮俱樂部的長輩，歌曲以「走出家門，擁抱生活」為主軸，呈現出長輩在日照中心重新找回自信與快樂的過程。

從舞蹈練習、音樂製作到影像拍攝，長輩們全程深度參與，青壯世代與銀髮族在合作中相互交流、激勵，不僅擦出溫馨火花，也讓年輕創作者學習到長者的生命智慧。

MV首映會當天特別邀請了擔綱演出的長輩及家屬一同觀賞跟心情分享，現場氣氛溫馨感人。基金會表示，未來將持續推動「青銀共創」與「跨域合作」的長照行動，讓長輩在被照顧之外，更能成為「創作的主角」，有機會舞出自信、活出精彩。