（有影片）／田中斑馬購物節！斑馬的諧音『黑白買』蕭淑芬解謎

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】黑白買沒在等！田中斑馬購物節開跑！彰化田中鎮「田中斑馬熊讚購物節」將於12月26至28日及31日，在彰化高鐵站盛大登場，結合48家在地廠商推出限時下殺、消費券發放、摸彩活動，並安排跨年音樂晚會，讓民眾「黑白買」過好年。

田中斑馬購物節12月26至28日及31日登場，「斑馬」諧音黑白買，限時優惠、消費券與跨年音樂派對一次滿足。（田中鎮公所提供）

田中鎮長蕭淑芬今（23）日攜手在地廠商，為年底購物節暖身宣傳。蕭淑芬說：「斑馬的台語叫黑白馬，諧音『黑白買』，就是希望大家快樂逛、盡情買！」她表示，田中是一座充滿人情味與文化深度的小鎮，無論搭高鐵或台鐵前來都相當便利，希望透過購物節吸引更多旅客到訪，讓在地農特產、優良廠商與文化景點被更多人看見。

廣告 廣告

今年的「田中斑馬熊讚購物節」集結田中工業區及在地48家優良廠商，提供生活用品、農特產品、年節禮盒、特色伴手禮等。活動期間每日都有限時下殺優惠、驚喜喊價、消費券與摸彩券發放，讓民眾以最優惠價格購得心儀商品。開幕式將於12月26日晚間舉行，中信兄弟啦啦隊將與大家一同揭幕，現場熱鬧氣氛保證High翻天。

為了讓遊客深入了解田中小鎮風情，公所還規劃三條特色輕旅行路線：親子共遊路線可帶孩子體驗農特產品DIY、親近自然；宗廟巡禮路線可感受地方傳統文化與歷史建築；老街漫遊路線則邀民眾品味在地小吃、手作商店，讓購物節不只是買東西，也能玩得開心。

田中斑馬購物節12月26至28日及31日登場，「斑馬」諧音黑白買，限時優惠、消費券與跨年音樂派對一次滿足。（田中鎮公所提供）

壓軸活動是12月31日的跨年音樂晚會，地點位於彰化高鐵3號廣場，邀請狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少、陳勢安、邱鋒澤等藝人接力表演。現場還有摸彩活動，獎品包括電動自行車、電視、洗衣機等超值好禮，讓大家在歡樂氣氛中迎接新年。

田中斑馬購物節12月26至28日及31日登場，「斑馬」諧音黑白買，限時優惠、消費券與跨年音樂派對一次滿足。（田中鎮公所提供）

蕭淑芬說：「這次的斑馬熊讚購物節，希望透過活動帶動地方商機，串聯在地產業與觀光發展，也讓更多人認識田中的人情味與文化魅力。歡迎全國朋友到田中『黑白買』，逛得開心、吃得滿足、迎接嶄新的一年！」