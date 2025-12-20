（有影片）／田中稻草藝術節 12公頃花海與稻草裝置吸引遊客

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣田中鎮一年一度的「稻草藝術節」今（20日）在望高瞭盛大開幕，數十件創意稻草裝置與12公頃波斯菊、油菜花花海相互映襯，吸引大批民眾到場拍照打卡、體驗農村豐收風情。

田中稻草藝術節在望高瞭登場，12公頃花海與創意稻草裝置吸引大量遊客前來賞花，現場美不勝收。（記者陳雅芳攝）

田中鎮農會今年將12公頃稻田化為花海，波斯菊與油菜花爭奇鬥豔，形成紅、黃相間的壯麗景觀。園區內設置多件稻草裝置藝術，包括蠟筆小新、小小兵、卡通城堡及仿熱氣球，遊客可與作品互動拍照，成為熱門打卡景點。

廣告 廣告

彰化縣長王惠美指出，田中鎮地理條件良好，灌溉水源取自濁水溪上游，含豐富礦物質及微量元素，孕育出優質稻米與蔬果，素有「稻穗的故鄉」美譽。農會藉此活動推廣在地優質農產，並促進民眾認識田中鄉鎮文化。

活動現場，農會舞台表演精彩，由家政班揭開序幕，接著「元帥堂」及校園、社區社團輪番登場，呈現田中傳統與現代文化交織的風貌。同時，頒發「114年度台灣稻米達人冠軍賽」及彰化縣國產龍眼蜂蜜評鑑獎項，肯定農民辛勤耕作成果。

田中稻草藝術節在望高瞭登場，12公頃花海與創意稻草裝置吸引大量遊客前來賞花，現場美不勝收。（記者陳雅芳攝）

田中鎮農會總幹事張瑞欣表示，目前花海開放約六成，元旦過後將達到最盛期，花期可持續至一期稻播種前，接近農曆春節。農會歡迎遊客走進田中稻浪間，體驗農村風情，留下美好回憶。

農會理事長陳明圳表示，今年選在風景優美的望高瞭舉辦活動，希望將稻田、花海與稻草藝術結合，呈現田中鄉親的生活與文化魅力。「我們希望走進田中的每位朋友，都能感受到土地的溫度與農村的生命力。」

園區內的稻草裝置藝術是另一大亮點，包括巨型蠟筆小新、小小兵、卡通城堡及仿熱氣球。小朋友們爬上稻草作品探索、嬉戲，家長們則忙著拍照記錄孩子的笑容。遊客也可在稻田間散步，體驗「踩在稻浪上」的奇妙感受，現場不時傳來歡呼聲與笑語，增添活動熱鬧氣息。

田中稻草藝術節在望高瞭登場，12公頃花海與創意稻草裝置吸引大量遊客前來賞花，現場美不勝收。（記者陳雅芳攝）

展售區熱鬧非凡，匯集產銷班、青農、家政及四健成果，還有國產豬肉「買一送一」、打卡送香腸等活動，讓遊客邊逛邊品嘗在地美食。親子區提供風箏施放、稻草闖關及代表台灣24節氣的菜干裝置藝術，孩子們玩得不亦樂乎，現場充滿歡樂笑聲。