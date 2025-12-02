（有影片）／「田中組曲」大型公共彩繪 在地畫家打造社區新亮點

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化榮家今（2）日舉行戶外公共藝術彩繪《田中組曲》揭幕儀式，向作品作者、彰化在地資深畫家曾永錫老師，以及慷慨捐助創作經費的住民林文照先生表達感謝之意。此次藝術作品的完成，不僅展現地方文化，也象徵社區共同投入公共美學的成果。

《田中組曲》位於中華路與中興路交叉口，位置醒目。作品以田中地區十處代表性地景為主軸，包括彰化榮家、彰化高鐵站、田中火車站、田中馬拉松、乾德宮媽祖廟、稻草人藝術節、八堡圳、陳羅蜜蜂公園、松嶺之星景觀塔及鼓山寺等。畫作融合多項文化與地理意象，色彩鮮明和諧，成功將地方特色凝聚於一幅完整圖像之中，為社區環境增添藝術亮點。

彰化榮家主任蘇再勝指出，原作基底為榮家配置圖，因年久風化而廢置路旁。經由曾永錫老師重新創作後，使原本的廢棄鐵板轉化為極具文化價值的公共藝術，成為家區新地標。他並感謝林文照先生的慷慨解囊，以及欣雲天然氣股份有限公司長期支持榮家藝文展覽活動，使各項文化推廣得以順利推動。

彰化榮家將廢置鐵板化身藝術牆，《田中組曲》彩繪揭幕，呈現田中地區特色景觀。（記者陳雅芳攝）

欣雲天然氣董事長林裕盟表示，企業能夠參與並支持地方藝術推廣，是實踐社會責任的一環，期盼這幅作品能為地方生活環境帶來更深層的美感體驗，並提升住民的精神生活品質。

活動期間，陸海空軍相互關懷協會副理事長崔景惠亦率隊到場，捐贈涼被等物資，以實際行動支持退除役官兵及榮家住民。協會長期關注榮民照護，此次捐贈亦為儀式增添溫暖氛圍。

田中鎮碧峰里里長蕭文忠表示，彩繪作品坐落於道路旁，成為民眾日常視線中的美學景致，在初冬晴朗的日子中觀賞，能感受到畫作帶來的平靜與愉悅。住民戴嘉慧分享，作品色彩飽滿、意象豐富，每次經過都深深感受到藝術帶來的正能量，對生活品質具有明顯加分效果。

彰化榮家表示，未來將持續推動藝術融入環境，深化社區文化與美學教育，為住民打造更為豐富的人文生活空間。