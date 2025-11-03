（有影片）／田中馬拉松選手之夜 媽祖繞境＋任賢齊開唱

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】田中馬拉松將於11月9日正式開跑，8日的選手之夜活動結合田中乾德宮、大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮媽祖繞境祈福，以及任賢齊、白安、宇宙人、鼓鼓呂思緯等藝人演唱，除了跑步，民眾還能體驗濃厚的在地文化與美食。

今（3）日，田中乾德宮熱鬧舉辦記者會，邀請大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、北斗奠安宮秘書長吳季冰，以及田中馬拉松總幹事鄭宗政與縣議員鄭俊雄，共同為「田中馬拉松結合媽祖繞境祈福」活動宣傳，現場香火鼎盛，吸引民眾熱情參與，氣氛溫馨熱烈。

乾德宮主委蔡明煌表示，大甲鎮瀾宮媽祖曾於2014年蒞臨田中賜福，田中媽也曾在2022至2024年間帶領各友宮前往大甲鎮瀾宮會香。今年十年後，大甲媽再度蒞臨田中，與北斗奠安宮北斗媽齊聚，象徵兩宮深厚情誼，也為田中馬拉松活動增添吉祥與祝福。

田中馬拉松將開跑，田中乾德宮、大甲鎮瀾宮舉辦記者會，宣布「田中馬拉松結合媽祖繞境祈福」活動，邀請全民參加媽祖繞境祈福。（記者陳雅芳攝）

顏清標指出，乾德宮與鎮瀾宮如姐妹宮，兩宮每年互訪交流，情誼深厚。他笑說：「每次大甲媽到北斗，乾德宮都會去迎接，今年十年一次回到田中，意義特別。」

田中馬拉松總幹事鄭宗政透露，田中子弟藝人任賢齊得知活動訊息後，特地從歐洲返國拍攝宣傳影片，並將在8日晚間登台演唱，現場還準備在地平安餐，包括米糕、肉圓與特色小點心，讓跑者與民眾體驗地道美食。

鄭俊雄回憶，十年前他擔任鎮長時，高鐵彰化站剛通車，就曾邀請大甲鎮瀾宮媽祖與乾德宮媽祖到場繞境賜福，田中鎮立幼兒園小朋友還復刻「迷你神轎團」參與。今年活動延續傳統，乾德宮、大甲鎮瀾宮與北斗奠安宮媽祖也將進行繞境，為選手與民眾祈福加持。

11月8日傍晚，乾德宮將舉辦大甲媽、北斗媽遶境祈福，沿途香火繚繞，展現濃厚人情味；晚間的「520心田中音樂節」更將由任賢齊、白安、宇宙人、鼓鼓呂思緯等歌手接力開唱，為參賽選手及民眾帶來一場視聽盛宴。跑步、祈福、聽演唱會、品嘗平安餐，田中馬拉松前夜呈現多元文化、熱鬧有趣的社區風情。