（有影片）／田中「庇護島」變撞島？3天4起事故引民怨

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣田中鎮中正路與斗中路口去年底啟用的新行人庇護島，短短三天內就發生4起車輛碰撞事故，居民批設計不良、標示不清，直指「交通陷阱」，田中鎮公所將於1月14日會同交通處與警方現場會勘，研議改善方案。

田中鎮中正路新設庇護島短短3天就撞4起車，居民怒批設計差、標示不清，駕駛直呼「交通陷阱」。（記者陳雅芳攝）

田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島於去年12月31日啟用，原本是為了保障行人過馬路安全，但啟用後事故頻傳，短短三天內就有4起車輛撞擊事件。警方資料指出，12月31日上午9時50分、1月2日下午2時及3時15分，均發生車輛左轉時碰撞庇護島的事故，另有多起未報案的自撞事件。事故多發時間多集中在上下班尖峰時段，使得事故風險更高。

廣告 廣告

當地居民指出，庇護島位置過於靠近路中央，駕駛人在轉彎時稍不留意就容易碰撞。「這座庇護島簡直像一個巨大障礙物，標示不清楚，駕駛人容易誤判，行人安全也沒保障，反而增加行車風險。」一名蕭姓居民氣憤地表示。他更提到，庇護島周邊的警示標線與反光錐尚未完整設置，對新手駕駛尤其危險，「距離會勘還有10天，不知道還會有多少車遭殃。」

田中鎮中正路新設庇護島短短3天就撞4起車，居民怒批設計差、標示不清，駕駛直呼「交通陷阱」。（記者陳雅芳攝）

除了民眾抱怨，警方也注意到近期事故的共通點：多為車輛左轉中正路時撞擊庇護島，且多為小型轎車。警方表示，將加強該路口巡邏，並提醒駕駛注意路況，降低事故風險。

田中鎮公所表示，已計畫於1月14日會同彰化縣交通處、警方及相關單位到現場會勘，研議改善方案，包括重新檢視庇護島位置、增加標線與反光設施，並考慮調整轉彎導引線。

田中鎮中正路新設庇護島短短3天就撞4起車，居民怒批設計差、標示不清，駕駛直呼「交通陷阱」。（記者陳雅芳攝）

彰化縣交通處強調，庇護島的設置均符合道路交通安全規範，位置設定於相鄰道路邊線之外，並已考量大型車輛轉彎軌跡，繪製轉彎導引線，以兼顧行人安全與車輛通行需求。針對近期碰撞事故，交通處將儘速邀集相關單位現場檢視道路使用情形，必要時進一步優化設計，保障用路人安全。

目前，居民呼籲公所與交通處盡快改善，以免更多車輛在尚未會勘前發生碰撞事故，也提醒駕駛人行經該路段時務必放慢速度、提高警覺。