（有影片）／田中《斑馬》熊讚！購物節登場 三天活動嗨翻高鐵站

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為以活動行銷帶動地方經濟、打造遊客願意一來再來的小鎮形象，田中鎮公所於12月26日至28日，在高鐵彰化站後站廣場盛大舉辦「2025推展田中觀光產業特色活動－田中《斑馬》熊讚！購物節」，透過購物、市集、輕旅行與表演活動，全面活絡在地商圈與觀光動能。

田中鎮公所於高鐵彰化站後站廣場舉辦「田中《斑馬》熊讚！購物節」，集結購物、市集與輕旅行，帶動地方觀光與商機。（記者陳雅芳攝）

活動於今（26）日晚間舉行開幕式，現場以充滿節奏感的「斑馬舞」揭開序幕，並特別邀請中信兄弟啦啦隊登台演出，熱力四射的舞蹈炒熱現場氣氛，吸引大量民眾駐足參與，為三天活動正式暖身。

田中鎮公所指出，今年購物節集結田中工業區61家優良廠商、在地小農及人氣伴手禮品牌，展售品項涵蓋生活用品、農特產品、機能衣物、氣動機具及年節禮盒等，延續往年好評的「百萬消費大放送」活動，現場不僅限時發放消費券與摸彩券，還規劃限時下殺拍賣、驚喜喊價互動，並不定時加碼25萬元消費券，讓民眾以最實惠價格「黑白買」尚讚。

除購物體驗外，今年同步推出「地方特色輕旅行」，規劃親子共遊、宗廟老街巡禮及網美拍照三大主題路線。親子路線結合自然景觀與寓教於樂體驗；宗廟與老街路線帶領遊客走進田中的歷史文化脈絡；網美路線則精選最具視覺亮點的打卡景點，讓遊客以不同視角深度感受田中小鎮魅力。活動期間，憑田中住宿證明，還可兌換摸彩券及消費券，鼓勵旅客停留過夜、帶動觀光消費。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一座充滿人情味與文化深度的小鎮，希望透過《斑馬》熊讚！購物節，吸引更多外地民眾走進田中，串聯地方產業、促進觀光發展，讓在地農特產與優良廠商被更多人看見，也讓訪客留下屬於自己的美好回憶。

此外，開幕活動中也同步頒發台鐵田中支線車站命名票選得獎者獎項。鎮公所表示，未來將持續透過活動與建設雙軌並進，朝「五好宜居城鎮」目標穩健邁進。