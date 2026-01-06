（有影片）／田尾園藝治療師進駐 打造溫柔陪伴的療癒課程

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】不只是上課，更像一場輕鬆的下午茶聊天。彰化榮譽國民之家今（6）日邀請田尾園藝治療老師王雅玲到場，透過聊天、手作與簡單律動，帶領長輩進行一場融合創作、回憶與肢體活動的園藝治療課程，現場氣氛溫馨熱絡。

彰化榮譽國民之家今日邀請田尾園藝治療講師王雅玲，透過園藝手作與互動課程，陪伴長輩放鬆身心、感受植物療癒力量。（彰化榮家提供）

活動一開始，王雅玲以提問方式引導長輩思考「田尾最多的是什麼花？」長輩們紛紛發揮聯想力，搶答玫瑰、蘭花、康乃馨等花卉，在歡笑與交流中喚起生活經驗與記憶。隨後老師揭曉答案為「菊花」，並進一步介紹田尾著名的「電照菊花」特色。

王雅玲說明，花農透過夜間人工照明延長日照時間，不僅能控制菊花開花期，也能拉長花莖，使菊花全年穩定供應市場；每逢秋冬，夜晚的田尾公路花園燈火通明，宛如不夜城，形成獨特的燈海景觀，讓在場長輩聽得津津有味。

隨後進入DIY實作環節，長輩們在老師引導下，以紅紙摺成象徵團圓的圓扇造型，貼上寓意迎春納福的「春」字小卡，並將作品固定於竹籤上；同時以亮面包裝紙裝飾長壽花盆栽花盆，最後將竹籤插入盆栽中，完成一件兼具美感與祝福意涵的園藝作品。過程中，長輩專注動手、彼此交流，不僅訓練手部精細動作，也在創作中獲得滿滿成就感。

活動接近尾聲時，王雅玲帶領長輩進行簡單的手部律動，跟著節奏動一動、伸展筋骨，讓身體也跟著暖起來，為靜態的手作課程畫下活力十足的句點。最後，大家拿著作品一起合影留念，留下開心又溫暖的畫面。

彰化榮家主任蘇再勝表示，未來將持續結合專業師資與在地特色，規劃更多貼近長輩生活的療癒活動，讓住民在日常中多動、多聊、多笑，在陪伴與創作中感受到生活的美好與尊嚴。