（有影片）／田尾迎新春！上千鄉親共賞大師揮毫與紅包袋拓印

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆新年將至，田尾鄉公所今（31）日在怡心園北側廣場舉辦「115年馬上發財~大師揮毫暨紅包袋拓印活動」，現場人潮絡繹不絕，熱鬧滾滾。廣場上，一邊是書法大師揮毫春聯的長長隊伍，一邊是大小朋友手忙腳亂、歡笑連連的紅包拓印區，整個怡心園充滿新春喜氣。

田尾鄉新春活動吸引上千人參加，大師揮毫春聯、親手拓印紅包袋，提前感受濃濃年味。（記者陳雅芳攝）

田尾鄉長許淑美表示，書法大師春聯揮毫，現場排隊的鄉親從廣場一路排到入口，大家不怕天氣冷，也不怕等待，只為領取大師親筆春聯。一張張楷書春聯在大師手下誕生，墨香四溢，每一個字都充滿喜氣與祝福。

廣告 廣告

「這字真漂亮！」、「這副春聯感覺今年會發大財！」鄉親們低聲討論著，場面熱鬧而溫馨。許多民眾表示，把春聯貼回家，不僅增添過年氣氛，也希望新的一年好運連連。

活動中，不少遊客也被吸引駐足觀看，大人小孩搶著拍照，甚至有孩子好奇地問老師：「老師，這個字怎麼寫得這麼漂亮？」現場笑聲與讚嘆聲此起彼落，排隊也變成一種新春樂趣。

田尾鄉新春活動吸引上千人參加，大師揮毫春聯、親手拓印紅包袋，提前感受濃濃年味。（記者陳雅芳攝）

另一邊的紅包袋拓印區同樣熱鬧非凡。大小朋友、爸爸媽媽、阿公阿嬤圍在桌邊，沾墨、對版、拓印，互相討論哪個圖案最好看，偶爾還會手忙腳亂地把墨汁沾到手上，引來周圍的笑聲。每個紅包袋上還印有鄉長的祝福：「馬上發財、馬上有福、馬上好運到！」，完成後大家開心地比比看自己的作品，紛紛說要送給親友，現場氣氛熱烈又溫馨。

活動還邀請田尾國中打擊合奏社表演，悠揚樂聲穿梭在熱鬧人群中，為大家帶來新春的音樂饗宴。現場準備了熱騰騰的手工湯圓、香噴噴的蘿蔔糕，還有台灣畜牧協會現場烤的乳豬，鄉親們一邊品嘗美食，一邊欣賞表演，笑聲與歡呼聲交織成最溫暖的年味畫面。

田尾鄉新春活動吸引上千人參加，大師揮毫春聯、親手拓印紅包袋，提前感受濃濃年味。（記者陳雅芳攝）

許淑美說，這次活動不僅讓鄉親提前感受新春喜氣，也展現田尾在地的凝聚力。她呼籲，新春期間大家攜家帶眷，一起來田尾花鄉走春，逛市集、賞花、享受歡樂年味，怡心園旁的市集攤位將持續到新春期間，每個週末都有不同主題活動，適合闔家大小同遊。