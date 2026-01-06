（有影片）／疑自撞！大村驚悚車禍 女騎士倒栽樹上傷重不治

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】驚悚意外！彰化縣大村鄉東美路昨（5）日晚間發生一起離奇死亡車禍，年約50歲的黃姓女子騎機車返家途中，不明原因失控，整個人倒栽栽掛在圳溝中的樹上。消防人員接獲通報趕到現場時，黃女已無生命跡象，經送醫搶救仍於晚間11時宣告不治。

大村鄉黃姓女子騎機車返家途中失控墜入圳溝，倒栽掛在樹上送醫搶救仍不治，警方今日重回現場勘查。（民眾提供）

警方今（6）日重回現場勘查，發現黃女的機車卡在路樹與圳溝墩之間，車身未見後方撞擊痕跡。警方研判，黃女極有可能因行車不慎，自撞路樹後身體因慣性向前彈飛，墜落溝渠時卡在樹幹上，造成脾臟破裂、內出血、左側肋骨骨折、血胸以及左大腿開放性骨折等多重致命傷害。

目擊者指出，事發路段光線昏暗，過往車輛不多，一些駕駛表示當時只聽到「碰」的一聲巨響，抬頭一看，竟看到女子倒掛在樹上，場面相當驚悚。消防人員表示，黃女被救起時已失去意識，傷勢嚴重，送醫後仍錯過了黃金搶救時間。

由於圳溝約有3米深，增加救援難度，消防人員動用71車吊臂及籃式擔架、三角吊帶等器材，才讓傷者脫困，並運送至地面。經初步檢傷，黃姓女騎士左小腿開放性骨折、已無呼吸心跳，消防人員立即進行救護處置，給予CPR、AED、Lucas，並以頸圈、長背板固定，隨後送醫急救。

彰基表示，黃女先送員林基督教醫院搶救，發現脾臟破裂、左側肋骨骨折、血胸、左大腿開放性骨折，經處治後，於5日晚間10點多轉至彰基醫學中心急診室，經急救後，於晚間11點左右宣告不治。

據了解，黃女是一名廚師，事發當天正從彰化市工作結束後返家。事故前，她曾在東美路與山腳路口停等紅燈，起步後車速平穩，並無任何異常或遭其他車輛逼迫的跡象，事故原因仍待警方調查與檢方相驗確認。