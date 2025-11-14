（有影片）／痛半年無法好眠 微導管栓塞術助男子終於「不再痛醒」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】肩痛半年痛到夜不成眠，46歲林姓男子因車禍摔傷右肩後，吃藥、復健都不見好轉，睡覺只要翻身壓到就會痛醒。日前到員榮醫療體系求診後，醫師評估其肩部存在異常微血管增生，建議施行「微導管栓塞術」。由心導室主任林彤宥執刀，術後疼痛明顯下降，手臂活動度逐漸恢復。

一名廚師患者因長期用手拿很重的鍋具，造成職業傷害，從影像可以看出手腕及手掌有新生的異常「雲霧狀」血管密佈。（員榮醫療提供）

復健科主任陳冠霖今（14）日指出，患者車禍後肩關節沾黏嚴重，右肩活動受限，工作一勞累就肩頸痠痛、偏頭痛跟著發作。檢查顯示，患者右肩旋轉肌腱撕裂、肱骨骨髓水腫，關節囊韌帶也受損；骨骼超音波則發現患部血流大幅增加。

「不少慢性疼痛其實是異常增生的微血管與裸露的疼痛神經在作祟。」陳冠霖說。由於患者已長期服藥並接受復健治療，效果有限，陳冠霖遂建議採用近年醫界積極發展的「經導管動脈微栓塞術（TAME）」，透過血管攝影精準找出異常微血管，再以微導管注入栓塞劑阻斷血流，直擊疼痛來源。

員榮心導室主任林彤宥醫師解釋血管栓塞術。（員榮醫療提供）

負責手術的林彤宥主任解釋，療程與心導管、腫瘤栓塞相似，從手腕橈動脈或鼠蹊部股動脈進行穿刺，在X光導引下將栓塞材料注入異常血管，使周邊神經因血流受阻而降低活性，疼痛訊號因而減少。「原本影像上呈現雲霧狀的血管，栓塞後馬上變得清晰許多，疼痛也跟著減輕。」林彤宥主任說。

患者術後再搭配自體血小板增生（PRP）注射修補組織，兩週後回診時已能正常入睡，右肩疼痛大幅緩解，後續仍需持續復健。

根據國內外臨床研究，有約八成患者接受微導管栓塞術後疼痛顯著減輕，復發率較傳統藥物與注射治療更低，但仍有約15%至20%的患者改善有限。肩痛患者通常需處理五至六條血管。

林彤宥提醒，微導管栓塞術主要適用於「慢性疼痛且傳統治療無效」的患者，包括肩痛、媽媽手、網球肘、足底筋膜炎等。民眾若症狀持續未改善，應由專業醫師評估再決定是否接受相關治療。