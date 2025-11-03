（有影片）／百歲榮民王建民慶壽 彰化榮家與嘉義榮院聯袂獻祝福

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為表達對百歲榮民王建民伯伯的敬意與祝福，今（3）日，彰化榮家主任蘇再勝率隊前往臺中榮總嘉義分院探視，與院長陳正榮及醫護人員共同為壽星慶生，現場歌聲、笑聲與掌聲交織，氣氛溫馨感人。

慶生會上，眾人齊聲高唱〈生日快樂歌〉與〈黃埔壽歌〉，為百歲壽星獻上滿滿祝福。蘇再勝及陳正榮院長並代表總統府、行政院轉贈祝壽匾額及輔導會主任委員賀禮金壽桃，感謝王伯伯一生為國家奉獻的精神與無私付出。

榮家輔導組長陳倩洵指出，王建民爺爺為山東省濟寧縣人，民國49年以陸軍運輸上士退伍，服役期間表現優異，退伍後於台北市公車處任職，後亦開遊覽車、卡車維生，勤奮踏實、家庭美滿，是後輩學習的典範。

為表達對百歲榮民王建民伯伯的關懷與祝福，彰化榮家主任蘇再勝今（3）日前往臺中榮總嘉義分院探視。（彰化榮家提供）

王伯伯今年2月因身體不適入住嘉義分院調養，現身體狀況穩定，精神矍鑠。活動尾聲，蘇再勝主任特別表示，王伯伯一生堅毅、忠誠，見證國家從戰火到繁榮的歷程，其精神令人敬佩。

蘇再勝他強調，榮家與榮院同為照顧長輩的重要夥伴，未來將持續攜手合作，秉持「家」的精神，讓每位榮民長者都能在關懷與尊重中頤養天年，感受國家與社會的深切敬意與祝福。