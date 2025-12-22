（有影片）/直升國外頂大 畢業校友力推UEIS聯合國際實驗教育機構

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者樊德惠/宜蘭報導】宜蘭縣壯圍聯合國際實驗教育機構UEIS獨步全臺，針對學生的專長開辦客製化的課程，而畢業校友們更是大力的推薦UEIS英美語系的教學方式，對直升國外的頂大有相當大的幫助。

UEIS畢業校友(圖右)Billy與(圖左)Jeffrey大力推薦聯合國際實驗教育機構UEIS英美教學的課綱。(圖/樊德惠攝)

學生們專心的聽講著外籍教師的授課，客製化的課程更受到學生們的喜愛。畢業後就讀華盛頓大學電機工程和UC Berkeley(加利福尼亞大學柏克萊分校)機械工業(Mechanical Nngineering)，現在在矽谷做通訊設備，擔任硬體工程師的Billy，以及就讀印第安納普渡大學電腦資訊科技，畢業後返臺接手家族企業鐳射設備代理商的Jeffrey，兩位校友更直言UEIS英美語系教學的優點，主要在於使用美國的課綱，與臺灣的方式比較為不同，更容易銜接到國外大學的生活，也較容易理解到大學教授的授課內容。此外，UEIS在這邊相比一般的學校更注重課外活動，例如運動、音樂或是第二外語，相較於國內一般學生也更多元，這也是國外學校比較看重的部分。

聯合國際實驗教育機構(UEIS)學校英檢。(圖/UEIS提供)

客製化課程有助於對接英美未來頂大教學。(圖/樊德惠攝)

除了鼓勵學生們可以廣交不同國家的朋友，體驗不一樣的文化生活外，UEIS的畢業校友們更鼓勵學弟妹，利用國外取材的特點，和學校一起規劃出自己最棒的升學之路，發揮真正的天分，進到國外理想的大學。