（有影片）／看藝術！90件作品齊聚 彰化藝術館會員聯展亮相

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】走進彰化藝術館，牆上一幅幅書畫、攝影與畫作，正靜靜說著藝術家的故事。彰化藝術館自1月6日至25日推出「彰化縣藝術家學會會員聯展」，今（8）日上午舉行開幕記者會，集結90件作品，邀請民眾在日常中，慢慢走進藝術。

彰化藝術館推出「彰化縣藝術家學會會員聯展」，展期至1月25日，90件作品一次呈現地方藝術創作能量。（記者陳雅芳攝）

彰化市長林世賢表示，這次展覽內容相當多元，從書法、水墨到油畫、水彩、攝影，再到拚布與陶瓷，展出的不只是作品，更是藝術家長年累積的生活感受與創作能量，希望大家能走進藝術館，感受彰化深厚的藝文底蘊。

彰化縣藝術家學會理事長陳楣豔表示，展場裡，書法作品筆勢或奔放、或沉穩，草、隸、行、篆各有風格；水墨畫在傳統筆法中加入現代思維，畫面細膩卻不失氣勢；西畫則透過色彩與筆觸，描繪人物、靜物，甚至抽象情感，成熟而耐看。攝影作品以不同角度捕捉生活片刻，拚布用針線拼貼情感，陶瓷作品則在實用與藝術之間找到平衡。

彰化縣藝術家學會成立於1998年，至今已走過26年，會員多為長年創作的藝術工作者，不少人同時也是學校、社區大學或畫室老師，把藝術帶進日常生活。許多作品曾在國內外比賽中獲獎，也被收藏家珍藏。

陳楣豔說，除了創作，學會也長期用藝術回饋社會，連年舉辦「藝起做公益—書畫春聯活動」，替家扶中心、教養院及身心障礙庇護工場募款，把藝術化成溫暖的力量。

陳楣豔表示，這場聯展不只是一次作品發表，更像是一場與生活對話的邀請，歡迎民眾在展覽期間，到藝術館走走看看，在畫作與作品之間，找一段屬於自己的靜靜時光。

「彰化縣藝術家學會會員聯展」即日起展至1月25日止，每日上午9時至下午5時（週一休館），免費入場。