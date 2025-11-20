（有影片）／睡覺就能洗腎 43歲黃女腹膜透析重拾生活自主

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】睡覺也能洗腎，生活不被綁死！彰化埔心43歲黃姓女子，3個月前因劇烈頭暈就醫，意外確診末期腎臟病。改用腹膜透析後，她白天照常上班、生活節奏幾乎不受影響，「醒來就洗好腎，時間不會被吃掉！」

彰化埔心43歲黃小姐，因末期腎臟病改用腹膜透析，晚上睡覺就完成洗腎，生活不受影響。（記者陳雅芳攝）

黃小姐回想，過去一年她經常頭暈、疲倦，偶爾還伴隨噁心。雖然醫師曾警告腎功能下降，但她因工作忙碌，加上童年罹患骨癌，對病痛抱持「能撐就撐」的心態，未持續追蹤。直到某天暈倒無法站立，家人急忙將她送到彰化醫院急診。

彰化醫院腎臟科醫師黃耀宣指出，黃小姐入院時腎絲球過濾率（GFR）僅剩2.3（正常值90–120），肌酸酐高達17.9 mg/dL（正常值小於1），確診為尿毒症，並經緊急血液透析穩定病情。由於她沒有糖尿病、高血壓等常見腎病危險因子，醫師推測可能與早年骨癌治療相關。

「原本以為人生要被洗腎綁住，天天跑醫院，生活節奏全亂了。」黃小姐說。傳統血液透析需每週三次，每次四小時以上，加上交通時間，對上班族與家庭照顧者都造成很大負擔。

相比之下，腹膜透析讓患者在家就能完成治療。透過導管將透析液注入腹腔，再將藥水引流出來，腎臟功能由透析液代替完成清除毒素與多餘水分的工作。患者可自行安排時間，晚上睡覺時接上機器，早上醒來就完成洗腎，一個月回診一次即可。黃小姐說，「生活自主權回到自己手中，不再被時間綁架。」

彰化醫院已引進微創「床邊植管」，患者在門診即可完成導管植入，局部麻醉、超音波導引，導管藏於衣服下，外觀不明顯，對生活影響最小。衛福部彰化醫院副院長陳殷正指出，腹膜透析和血液透析均由健保給付，兩者在費用上無差別，提供患者更多彈性選擇。

黃耀宣補充，腹膜透析過去採用比例較低，多數人擔心自行操作出錯，但隨著微創植管技術普及及醫療團隊指導，越來越多壯年患者選擇在家治療，兼顧工作、家庭與健康。黃小姐也鼓勵同樣面對腎臟病的人：「發生了就接受，抱怨沒有用，生活還是要繼續。」