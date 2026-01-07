（有影片）／一碗滷味滷出新人生 安徽新住民曹偉群用美味走進彰化

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】熱騰騰的滷味不只暖胃，也暖人心。來自大陸安徽的新住民曹偉群，用一鍋滷味在彰化打拚超過10年，從語言不通到成為在地熟面孔，移民署彰化縣服務站主任陳駿璿今（7）日前往關心，直說她不只把生意做起來，也把對臺灣的熱愛跳進舞臺。

滷味飄香十年，安徽新住民曹偉群在彰化用美食與舞蹈，展現對生活的熱情。（記者陳雅芳攝）

初到臺灣的曹偉群，其實經歷了一段不小的適應期。語言聽不懂、食物口味差異大，加上身邊親友少，生活起初充滿陌生感和孤單感。她回想，剛開始常常因為聽不懂臺語而緊張，甚至不敢和店家聊天，但她告訴自己，「不能一直害怕，要試著走出去。」

廣告 廣告

為了融入生活，她從最簡單的臺語開始學起，先學打招呼、簡單問候，再靠看電視、請教鄰居、向婆婆討教，一點一滴累積語言能力。如今，她已能流暢與客人互動，不只介紹滷味，更能聊家常，拉近與在地人的距離。

過去在工廠工作的她，因為想念家鄉味，也希望有更穩定的生活規劃，決定和先生一起創業。夫妻倆跑遍臺灣各地，品嘗各式滷味，試了上百種口味，最後找到最接近家鄉的配方。為了讓味道更道地，她拜師學藝，從滷汁比例、火候掌控到食材挑選，每個細節都親自掌控，只為呈現最地道的風味。

滷味飄香十年，安徽新住民曹偉群在彰化用美食與舞蹈，展現對生活的熱情。（記者陳雅芳攝）

「滷味裡不只是味道，還有我對家的思念和對生活的用心。」曹偉群笑著說。她的滷味搭配自製麻辣鴨血豆腐與獨門辣醬，口味濃郁卻不死鹹，慢慢累積口碑，至今已超過10年，成為不少彰化人熟悉的味道，每到用餐時段，店裡總是人聲鼎沸。

除了實現創業夢想，曹偉群也在舞蹈中找到生活的另一份熱情。6年前加入新住民協會舞團，從零開始學舞，利用假日與新住民姊妹們反覆練習，如今已能自信站上舞臺演出，將一路走來的堅毅與熱情，化為舞步中的力量。

滷味飄香十年，安徽新住民曹偉群在彰化用美食與舞蹈，展現對生活的熱情。（記者陳雅芳攝）

陳駿璿表示，新住民透過美食與文化交流，為地方注入多元活力，也能在不同領域找到屬於自己的舞臺，逐步建立穩定生活；同時也提醒，新住民朋友近期政府推動普發現金1萬元政策，相關資訊應以官方公告為準，凡要求提供個人資料或操作ATM轉帳者，皆為詐騙手法，如接獲可疑訊息，可撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證。