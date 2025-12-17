（有影片）／社頭清水岩寺20日辦歲末點燈祈福 馬年百元錢母

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歲末迎新之際，彰化縣社頭鄉清水岩寺將於12月20日晚間7時舉辦「歲末點燈祈福」法會，恭請湛因法師領眾誦經祈福，並於法會後發送限量「馬年百元錢母」發財金，共計5,000份，送完為止，吸引不少信眾提前關注。

社頭鄉清水岩寺將於12月20日晚間舉辦「歲末點燈祈福」法會，除誦經祈福外，並將發送限量「馬年百元錢母」發財金。（記者陳雅芳攝）

清水岩寺總幹事陳慶福今（17）日表示，歲末點燈祈福是寺方行之有年的重要宗教活動，藉由莊嚴法會，祈求諸佛菩薩加持，庇佑國泰民安、社會祥和，也讓信眾為即將結束的一年畫下圓滿句點，並以正念迎接即將到來的馬年。

清水岩寺為百年古剎，主祀觀音佛祖，是台灣最早供奉三寶佛的寺廟之一，與虎山岩、碧山岩並列中部三大名岩，香火鼎盛。陳慶福指出，近年除求取錢母的信眾持續增加外，點藥師燈祈求健康的人數也明顯成長，往往在農曆年前後即告額滿。

法會結束後發送的「馬年百元錢母」發財金，經過誦經加持，象徵財源廣進、好運旺來。來自彰化市的葉姓民眾分享，前年因租屋糾紛陷入訴訟，曾至清水岩寺參拜並領取「蛇年百元錢母」，之後不僅順利收回租屋，官司也獲勝，讓他順利走出低潮，今年仍計畫再度前來點燈祈福。

此外，清水岩寺也已同步開放受理明年春節點燈登記，收費維持不變，太歲燈每盞300元，光明燈與藥師燈各600元。陳慶福表示，藥師燈自4年前開放以來深受信眾歡迎，原本僅600盞，因需求增加已擴增至3,000盞，但仍經常在農曆年前即額滿。

為方便全台信眾參與，寺方除現場受理外，也提供線上點燈服務，信眾可透過清水岩寺官網完成登記。廟方指出，光明燈祈求平安順遂、元辰光彩；太歲燈祈願流年安泰；藥師燈則祈求身體健康，歡迎民眾多加利用相關管道參與。