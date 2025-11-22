（有影片）／祖孫齊上陣！彰化拉密大賽笑聲滿場 動腦又動手！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】老小一起動腦、同樂一整天！彰化縣「銀髮換數師─拉密大賽」今（22）日在景崧文化教育園區龍江館熱鬧登場，全縣38個社區、約500位長者與祖孫組隊參賽。現場氣氛熱烈，笑聲、討論聲此起彼落，其中5位高齡90歲以上的長輩，以及一組年齡差高達79歲的祖孫檔，成為比賽最吸睛的亮點。

彰化縣「銀髮換數師─拉密大賽」吸引500位長者與祖孫參賽，跨世代的溫暖陪伴成為最動人的風景。（記者陳雅芳攝）

這場活動由彰化縣政府與弘道老人福利基金會攜手舉辦，透過兼具邏輯與趣味的「拉密牌」遊戲，鼓勵長輩動腦、增進社交互動，也藉由祖孫組的形式，促進跨世代交流。今年特別邀請16組祖孫搭檔上場，小朋友與阿公阿嬤一起討論牌組策略、互相提醒，場面溫馨又有趣。

彰化縣長王惠美表示，拉密遊戲不僅能鍛鍊邏輯與思考能力，更能讓長輩在歡笑中與他人互動，增添生活樂趣。「去年首辦就受到長輩喜愛，今年加入祖孫組，更能看到不同世代一起動腦、一起成長的畫面。」田中鎮長蕭淑芬也說，透過動腦與動手的活動，長輩們可以保持身心活力，也鼓勵更多社區民眾走出家門、參與社區活動。

今年參賽的5位90歲以上長輩包括93歲的陳顏來褥、92歲陳素英、91歲王張粉，以及90歲的張蕭梅智和許江悅。許江悅阿嬤與11歲孫子朱凱擇組成祖孫檔，兩人年齡相差79歲，是現場最年齡差的組合。比賽一開始，阿嬤仔細出牌，專注思考最佳策略，朱凱擇則負責觀察整副牌，提醒阿嬤可能漏掉的組合。兩人你一言、我一語，笑聲不斷，互動默契十足。

許阿嬤笑說：「家人都很支持我來參加，有兩個頭腦一起動腦，比自己玩牌還能組出更完美的牌！」朱凱擇也分享，「現場的長輩都好厲害，我們一起玩真的很有趣！」祖孫同樂的溫馨畫面，成為活動中最吸引目光的焦點。

社會處指出，隨著高齡社會來臨，如何讓長輩「活得好、活得久」一直是推動社區服務的重要目標。拉密大賽結合「邏輯思考」與「桌遊益智」，不僅可以鍛鍊手眼協調、認知能力與策略思考，更能促進社交互動，達到預防失智、延緩退化的效果。