（有影片）／禁宰令解除 肉圓、爌肉飯活豬解禁 民眾排隊搶鮮
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】非洲豬瘟疫情清零、活豬禁宰令解除後，彰化各地以溫體豬為主食材的肉圓、爌肉飯名店今（8）日全面回歸開賣，久違的香氣飄散街頭，饕客早早排隊重溫熟悉滋味。
非洲豬瘟疫情清零，活豬禁宰令解除，彰化傳統美食市場隨即熱鬧復甦。以溫體豬為主要食材的肉圓、爌肉飯等人氣店家，今（8）日上午紛紛重新營業，彰化市阿泉爌肉、阿璋肉圓以及北斗肉圓生、高麗菜飯等名店門前再度湧現排隊人潮，不少民眾直呼「等了好久，總算又能吃到這熟悉的滋味」。
受禁宰令影響，彰化聞名全台的肉圓業者，因缺乏溫體豬肉供應，被迫休息長達數日。隨著禁令解除，業者無不喜迎復業。彰化阿璋肉圓業者施明裕指出，這12天每天都接到顧客詢問「何時能再開門？」為感謝支持，特別推出今日限定外帶「買十送二」優惠，與消費者共享豬肉回歸的喜悅。不過，他也提醒，因豬肉供應量有限，「賣完就沒有了」。
北斗「肉圓一條街」今日同樣香氣四溢，多家老店重新開爐。肉圓生總店業者范振森表示，今天提早半小時開門，客人進店第一句話都是「有豬肉真好！」因應首日人潮，加上田中馬拉松今晚舉辦選手之夜，店家特地提高備貨量兩成，希望讓每位饕客都能吃到心心念念的肉圓。
不只肉圓重回市場，北斗中華路尾的高麗菜飯與爌肉飯也重新開張。中午還未到，店內早已座無虛席。蘇姓業者說，店內堅持使用溫體豬肉，熟悉的香氣讓饕客聞香而來。來自溪洲的盧姓老饕笑著說：「15天沒吃豬肉快憋壞了！」他一口氣點了爌肉飯和高麗菜飯，大快朵頤。
葉姓民眾則說，從沒想過會有「吃不到肉圓」的日子，這回足足等了半個月，今天無論如何都要衝來解饞，「第一口下去，真的有種回家的感覺。」
隨著活豬解禁、肉品市場恢復供應，彰化街頭再次飄起久違的肉香，也象徵地方庶民美食全面回歸，重現市場活力。
