（有影片）／禁運解除！彰化毛豬今恢復拍賣 買氣熱、每公斤飆破116元

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】中央解除禁運禁宰後，全台毛豬今（7）日恢復拍賣與屠宰。彰化肉品市場一早湧入載豬車，開市拍賣氣氛熱絡，承銷商搶進補貨，價格不跌反漲，最高每公斤喊到116元，市場買氣「強強滾」。

禁運解除！彰化肉品市場毛豬恢復拍賣，市場準備紅包刺激買氣，市場呈現久違的紅盤行情。（記者陳雅芳攝）

中央解除豬隻載運與屠宰管制後，彰化肉品市場今全面恢復開市，採全天拍賣制，分上、下午兩場，共拍出2390頭豬隻，平均價格每公斤達102元，平均重量約130公斤，整體市況穩健，顯示市場信心回溫。

為帶動買氣，彰化肉品市場總經理陳國興特別準備20個大紅包，凡標得前10頭豬的承銷商即可獲贈紅包。開市不到20分鐘，拍賣價格迅速攀升至每公斤116元，現場掌聲不斷，豬農與承銷商都露出久違笑容。

上午不到10點，約有50名承銷商湧入拍賣場，準備競標。由於禁運期間超過半個月未能進貨，業者普遍對行情走勢抱持觀望態度。隨著拍賣鐘聲響起，豬隻陸續進場，電子看板上的價格持續上漲，氣氛熱烈。

梁姓承銷商以每公斤116元的價格標下5頭豬，並拿下5個紅包，他笑說：「雖然比禁運前的九十多元略高，但能搶到好采頭，心情非常好。」

陳國興表示，今日買氣明顯回升，每公斤拍賣價幾乎都超過110元，最高價達118.6元，較禁宰前的平均95至96元上揚不少，拍賣豬隻平均體重亦較以往增加約15公斤，顯示供應端穩定且品質良好。

他指出，禁運期間承銷商庫存幾乎出清，今日恢復拍賣與宰殺後，市場需求湧現，價格表現與非洲豬瘟疫情前相近，顯示產銷秩序逐步恢復。

為維持防疫安全，彰化肉品市場啟用高規格「水簾霧式消毒系統」，所有運豬車輛進出皆須經全面消毒。陳國興強調，目前電動屠宰設備每日最大處理量達3000頭豬隻，今日進場數量在可控範圍內，預估下午起消費者即可買到最新鮮的溫體豬肉。