（有影片）／秀傳復健科進駐癌醫中心八樓 打造高品質復健醫療

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提供民眾更完善的復健醫療服務，彰化秀傳醫院復健科正式搬遷至癌醫中心八樓，今（5）日舉辦開幕啟用典禮，全新空間正式亮相。院長馬旭、副院長胡名賢、副院長郭怡娟及院內主管共同揭綵，象徵醫院在新的一年持續深化醫療品質，與社區攜手守護民眾健康。

彰化秀傳醫院復健科搬遷至癌醫中心八樓，今日舉辦開幕式，也讓復健治療更貼心。（記者陳雅芳攝）

院長馬旭表示，此次復健科遷移與全面升級，不僅擴大治療空間，更重新規劃動線，讓候診、評估與治療流程更加順暢，減少病友來回奔波的不便。

廣告 廣告

全新的復健科空間採用明亮、開放式設計，搭配完善的治療室配置與先進復健設備，營造安全、舒適且具隱私性的醫療環境。馬旭指出，醫療不只是治療疾病，更要重視病人的感受，希望讓每一位走進復健科的民眾，都能在尊嚴與安心中逐步恢復健康。

彰化秀傳醫院復健科搬遷至癌醫中心八樓，今日舉辦開幕式，也讓復健治療更貼心。（記者陳雅芳攝）

開幕活動中，復健科主任鄭美麗與副主任連祐政親自帶領來賓導覽新空間，詳細說明治療室功能分區、復健流程及跨團隊照護特色，讓民眾了解復健治療如何透過專業評估與循序漸進的訓練，協助改善疼痛、恢復活動能力並提升生活品質。不少民眾參觀後表示，新環境明亮寬敞，醫療團隊親切專業，讓人對復健治療更有信心。

為讓健康觀念更貼近日常生活，現場也安排「居家防傷復健操」示範教學，將年終大掃除的常見動作轉化為安全的運動技巧。治療師指出，許多人在大掃除後出現腰痠背痛，多與長時間彎腰、抬手或搬重物姿勢不當有關，正確用力與姿勢同樣是預防傷害的關鍵。

彰化秀傳醫院復健科搬遷至癌醫中心八樓，今日舉辦開幕式，也讓復健治療更貼心。（記者陳雅芳攝）

鄭美麗說，掃地、拖地時建議使用長柄工具並採弓箭步，避免駝背與聳肩；並示範「拖把運動」，透過坐姿轉身觸地訓練核心與背部肌群。針對居家安全，也提醒使用梯子前務必確認穩固，地面積水應立即清理，降低跌倒風險。

治療師進一步提醒，搬重物時應靠近身體、彎曲膝蓋以腿部力量站起，避免直接彎腰造成腰部拉傷；同時避免長時間抬頭、抬手或跪姿，分段整理並適時休息，善用伸縮拖把、小推車等省力工具，減輕身體負擔。