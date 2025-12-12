（有影片）／秀傳醫療攜手賽紐仕醫藥 擴大臨床試驗合作網絡

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為推動新藥研發及病人治療機會，秀傳醫療體系今（12）日與全球生物製藥解決方案領導者賽紐仕醫藥（Syneos Health）簽署合作備忘錄，並舉行揭牌儀式，雙方將共同擴大臨床試驗在彰化及台南地區的執行，提供專業醫師更多臨床研究平台。

秀傳醫療與全球生物製藥領導者賽紐仕醫藥簽約合作，擴大台灣臨床試驗網絡，提供專業醫師更多研究平台。（秀傳醫療提供）

秀傳醫療體系長期致力提升臨床研究能力及治療服務品質，已成立臨床試驗中心、臨床研究與試驗資源辦公室、人體試驗委員會，並領先設立試驗研究受試者保護中心，以保障新藥臨床試驗受試者的安全。

此次合作，秀傳醫療體系正式加入 Syneos Health Catalyst Trusted Partners 計畫，成為全球高效試驗中心網絡的一員。雙方將針對頭頸癌、周邊T細胞淋巴瘤、骨髓增生異常症候群及非鱗狀非小細胞肺癌等臨床試驗新案，加強試驗品質管理，並運用人工智慧與精準病人納入標準，確保適切受試者族群參與。

秀傳醫療體系營運長陳秀珠博士表示：「此次合作不僅提升臨床試驗專業發展，也提供試驗主持醫師發揮專長的機會，預期能在不同適應症領域積極參與，造福病人。」

賽紐仕醫藥亞太區主管暨東南亞與台灣總經理 Serena Chan 則指出：「我們很榮幸與秀傳醫療體系合作。台灣在臨床研究領域具備高度專業與嚴謹標準，這次合作將推動新藥開發與應用，為病人創造更多治療機會，也協助醫療機構提升臨床研究能力。」

現場揭牌儀式氣氛熱烈，與會嘉賓包括秀傳醫療體系高層、臨床試驗主持醫師及賽紐仕醫藥代表。業界人士表示，這項合作不僅是台灣臨床試驗發展的重要里程碑，也象徵醫療機構、臨床研究產業與病人之間的三贏局面。

展望未來，雙方將持續拓展臨床試驗範圍與適應症領域，期望縮短新藥研發期程，並透過先進科技與國際合作，強化台灣在全球醫療研發生態系中的地位。