（有影片）／秀傳醫院「金馬迎春」揮毫送春聯 600份墨寶秒被搶光

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今天秀傳醫院大廳沒有藥水味，只有濃濃的墨香！彰化秀傳醫院今（3）日上午舉辦「金馬迎春．名家揮毫」活動，院長馬旭帶領醫護團隊與書法名家現場揮毫，600份春聯瞬間被索取一空，年味與溫情滿滿湧現醫院大廳。

秀傳醫院今日舉辦「金馬迎春．名家揮毫」，院長與書法家現場送出600份春聯，瞬間被索取一空，現場年味十足。（記者陳雅芳攝）

為了迎接馬年，秀傳醫院院長馬旭帶領醫護團隊，以及王柏勳、林瑛瑛、方一成三位書法名家，在大廳現場揮毫寫春聯。名家們落筆蒼勁有力，把對新年的期許都融入每一個筆劃中；馬院長也親自拿起毛筆，寫下祝福病友與社區民眾健康平安的字句，現場氣氛既熱烈又溫暖。

廣告 廣告

活動現場人潮絡繹不絕，民眾排隊索取限量春聯，有人還特地帶著家人、孩子一同前來感受年味。600份春聯不到一小時就被拿光，民眾紛紛表示：「能拿到院長和名家親手書寫的春聯，感覺新的一年一定會『馬到成功』、『平安順遂』！」有人拿到寫有「健康長壽」的春聯時，還特別感動地拍照留念，要帶回家掛在客廳迎新年。

秀傳醫院今日舉辦「金馬迎春．名家揮毫」，院長與書法家現場送出600份春聯，瞬間被索取一空，現場年味十足。（記者陳雅芳攝）

馬旭院長表示，今年適逢馬年，象徵活力與勇往直前精神。醫院不只提供專業醫療，也希望透過揮毫，把傳統春聯的祝福轉化為守護健康的力量。他說：「秀傳團隊將持續秉持『龍馬精神』為大眾服務，祝每位鄉親新年馬到成功、歲歲平安，健康又有活力！」

活動現場不僅有書法創作，醫護人員也親切與民眾互動。社區健康中心黃文進副院長、藥學部謝艷玉主任、檢驗醫學部楊玉英主任也加入揮毫行列；乳房外科蔡宇杰醫師一出場便獲得滿堂彩，長輩們稱讚蔡醫師「人帥、字又好」，讓醫院平日的嚴肅氣氛瞬間變得熱鬧溫馨，真正落實「醫病一家親」。

秀傳醫院今日舉辦「金馬迎春．名家揮毫」，院長與書法家現場送出600份春聯，瞬間被索取一空，現場年味十足。（記者陳雅芳攝）

不少到院的病患與家屬，也趁機希望自己早日康復、健康快樂迎新年。北斗的蕭姓民眾分享，拿到老師親手繪製的吉祥圖，還附上對媽媽健康的祝福，讓他滿心感恩。秀傳醫院每年春節都在入口處邀請書法老師揮毫，不只送福，更傳遞溫暖人心的祝願。