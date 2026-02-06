（有影片）／《突破BMI 動吃懂吃》美食路跑 全台唯一1公里1補給站超吸睛

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、洪佳伶／雲林報導】《突破BMI 動吃懂吃》美食路跑活動正式登場，顛覆大眾對傳統路跑的想像。中華民國商業合作發展協會6日舉行記者會，宣布「2026突破BMI 動吃懂吃－環遊世界之台灣小吃篇」將於3月21日在雲林縣崙背鄉千巧谷牛樂園牧場周邊熱鬧開跑。活動主打全台首創、也是目前唯一的「1公里1補給站」美食型路跑，讓跑者在運動過程中，一邊補給體力，一邊認識台灣在地美食與產業特色。

活動以「動得健康、吃得聰明、懂得來源」為核心精神，將健康運動與食農教育巧妙結合，將整條路線規劃成一條會移動的美食產業廊道。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動以「動得健康、吃得聰明、懂得來源」為核心精神，將健康運動與食農教育結合，把整條路跑路線規劃成一條會移動的美食產業廊道。跑者在每一公里的行進間，不僅完成運動挑戰，也透過補給站深入體驗地方農產、食品加工與飲食文化，進而帶動地方觀光與在地品牌能見度，預計吸引上千名跑者共襄盛舉。

活動結合健康促進、食農教育、地方產業與觀光發展，不僅是一場運動賽事，更是一個推動地方創生與生活型態轉型的整合平台。（圖／記者蘇榮泉攝）

最大亮點為全台唯一的「1公里1補給站」設計，跳脫以往僅提供水與能量飲的制式補給方式，每一公里皆設有在地產業與特色美食補給站，讓補給成為味覺與文化的雙重體驗。記者會現場也提前展示補給站內容，包括優質豬肉料理、鮮甜泰國蝦、海鮮佳餚、經典台式排骨酥與台灣好米等在地美味，充分展現「邊跑邊吃、吃懂台灣」的活動精神。

鄉長李泓儀指出，崙背擁有豐富的農產與食品產業，透過全台唯一的一公里一補給站路跑，能有效將地方產業推向全台，未來更期望走向國際。（圖／記者蘇榮泉攝）

回顧首屆活動，曾吸引600多名跑者參與，活動後不少人留下「吃太飽，真的跑不動」的深刻印象，成為活動最具話題性的回憶。今年第二屆移師雲林崙背舉辦，主辦單位期盼進一步放大活動規模，讓路跑成為推廣台灣美食文化與地方特色的重要平台，吸引外縣市跑者專程前來體驗。

透過《動吃懂吃》路跑活動，重新定義路跑的價值，讓運動不再只是競速與挑戰，而是一種結合生活、飲食與文化的體驗方式。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，本屆完賽禮內容豐富，包含活動紀念衣、保冰袋、紀念毛巾、手機氣囊支架與紀念獎牌等多項實用紀念品，讓跑者在享受運動與美食之餘，也能把活動回憶帶回家，延續參與感動。

中華民國商業合作發展協會理事長曾俊凱表示，希望透過《動吃懂吃》路跑活動，重新定義路跑的價值，讓運動不再只是競速與挑戰，而是一種結合生活、飲食與文化的體驗方式。他也指出，崙背擁有豐富的農產與食品產業，透過全台唯一的一公里一補給站路跑，能有效將地方產業推向全台，未來更期望走向國際，讓世界看見台灣的美食實力。

主辦單位表示，活動結合健康促進、食農教育、地方產業與觀光發展，不僅是一場運動賽事，更是推動地方創生與生活型態轉型的整合平台，期盼透過全民參與與媒體曝光，為崙背帶來人潮與消費動能。

