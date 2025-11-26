（有影片）童玩節國際團隊演出重要推手秘克琳神父獲頒宜蘭縣榮譽縣民證

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者鄭南寶/宜蘭報導】為表彰秘克琳神父對宜蘭縣的卓越貢獻，宜蘭縣政府特別頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」，給這位「宜蘭之光」。頒獎典禮當中特別邀請由秘神父一手創立的蘭陽舞蹈團演出，該團1974年於義大利巡演時，是全球第一支在教宗御前獻藝的表演團體，截至目前在世界各地累積超過千餘場次演出。

宜蘭國際童玩藝術節自1996年創辦以來，秘神父透過其在國際民俗藝術界累積的深厚資源，協助童玩節邀請國際演出團隊來宜蘭演出。在隨後10多年中，童玩節更順利邀請世界各地頂尖民俗表演團隊來台演出，開啟一條關鍵且暢通的國際交流管道，至今已邀請100個國家，433個團隊參與演出。

秘神父早在2017年就取得中華民國國民身分，成為「真正的台灣人」。今天進一步頒發榮譽縣民證，不僅是縣府對神父半世紀以來犧牲奉獻的正式肯定，更是全體宜蘭鄉親最誠摯的感謝。