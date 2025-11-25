（有影片）／竹塘國中曉陽館重建工程動土 二年後畢業典禮可望舉行

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣竹塘國中今（25）日上午舉行曉陽館拆除重建工程動土典禮，預計2027年底完工，竹塘國中安排一年級學生觀禮，因為完工啟用後，現今二、三年級學生已畢業，一年級學生屆時升上三年級，可望在全新曉陽館參加畢業典禮。

彰化縣政府在竹塘國中舉行曉陽館拆除重建工程動土典禮，預計2027年底完工，提供師生與社區多功能空間。（記者陳雅芳攝）

彰化縣長王惠美指出，竹塘國中曉陽館自50年前由旅日華僑詹知能先生捐資興建以來，一直是校園的重要象徵。當年的捐資行為，不僅反映了地方對教育的重視，也承載著學子們的學習與成長回憶。然而隨著歲月流逝，建物出現漏水、牆面剝落等老舊問題，長期影響教學及各項學生活動安全。

王惠美表示，縣府積極推動重建計畫，中央補助8,389萬8,000元，縣府配合2,195萬4,312元，總經費達1億585萬2,312元，預計116年底完工。新活動中心完工後，將提供師生上課、體育課程、藝文展演及畢業典禮場地，也規劃友善大門供社區民眾使用。

她感謝議會支持預算，也肯定校長黃仲平與全體師長努力。竹塘國中雖出生率不高，但辦學效率佳，吸引周邊鄉鎮學生就讀，並連續榮獲縣府「領航學校」肯定。

王惠美指出，縣府近年投入2,600萬元改善校園設施，包括PU跑道整建、老舊廁所改善、空污防制設備更新、鋁門窗汰換及實驗教室優化，逐步打造安全、舒適、有特色的學習環境。

學子在各領域表現優異，如黃詩涵同學在全中運及世界中學運動會都有亮眼成績，今年更在全國運動會女子跳遠項目奪銀。王惠美強調，投資教育就是投資未來，縣府將持續推動校舍耐震補強、智慧教室建置、運動設施升級及美感教育，並深化閱讀、雙語與數位學習，讓孩子立足彰化、放眼世界。

立委謝衣鳳肯定竹塘國中辦學成效，指出學校不只培育出總統獎得主，也在學生升學與職涯規劃上表現亮眼。議員張國棟則表示，新曉陽館將成為竹塘國中指標性建築，也改善過去鄉內缺乏活動場地的問題。竹塘鄉長蔡碩任與校長黃仲平皆表示，新建活動中心將提供學生與社區更優質、多元的活動空間。