（有影片）／第四屆「北港媽祖盃－超越」全國桌球錦標賽揭幕 賽前祈福啟動全台首創「媽祖運動出巡」

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為祈求賽事圓滿順利，2026年第四屆「北港媽祖盃－超越」全國桌球錦標賽，主辦單位於1月12日在北港朝天宮舉行賽前祈福記者會，恭請北港媽祖庇佑，透過擲筊與祈福儀式，正式為北、中、南分區賽揭開序幕。「北港媽祖盃」邁入第四屆，以「超越」為主題，象徵選手在球場上突破自我、追逐夢想的精神。今年賽事規模再度擴大，吸引全台國小、國中、高中近4,400名選手報名參賽，參賽人數再創新高，顯示桌球運動向下扎根的具體成果。

2026年第四屆「北港媽祖盃－超越」全國桌球錦標賽，12日在北港朝天宮舉行賽前祈福記者會。（圖／記者洪佳伶攝）

賽前擲筊及祈福儀式由雲林縣政府縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮公所鎮長蕭美文、雲林縣體育會桌球委員會主任委員林深、高雄市政府運動發展局主任秘書林建成、雲林縣政府教育處處長邱孝文、雲林縣政府文化觀光處處長謝明璇、雲林縣警察局北港分局分局長陳勇誌、北辰國小校長鍾志清及桌球界代表等人共同參與。主辦單位向媽祖稟告賽事宗旨、競賽時程與相關規劃，隨後進行祈福儀式，除祈求賽事平安順利外，也祝禱選手秉持運動家精神，相互切磋、超越自我。另外，今年賽事一大亮點，為全台首創結合宗教文化的「媽祖運動出巡」。經擲筊請示獲允，北港媽祖將於1月22日上午10點駕臨新北市板樹體育館安座祈福，為選手加持，為台灣桌球賽事寫下嶄新篇章。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，「北港媽祖盃」秉持「以信仰守護、用運動培育」的初心，看到越來越多孩子因桌球站上舞台，也在媽祖的祝福中獲得前進的力量。今年的主題是『超越』，我們每一年的主題都不一樣。不管是超越自我，還是超越所有的技術，都不重要，重點是要超越自己的信心。不管輸贏，我相信媽祖都是帶著媽祖的祝福向前走，這是你一生當中最好的祝福。我們預祝這一次的所有比賽圓滿成功。我們第一站1月22日，媽祖駐駕在板橋，當天也是另外一尊媽祖要駐駕在世貿一館，年貨大街。有空的話，可以去那邊拜媽祖、躦轎腳，還有我們跟你們的結緣品。

雲林縣長張麗善亦到場參與祈福儀式，肯定「北港媽祖盃」對地方與體育發展的貢獻。她表示，北港不僅是宗教重鎮，更逐步成為結合運動、文化與觀光的重要城市，透過全國性桌球賽事，吸引選手與家長走進雲林、走進北港，帶動地方經濟，也展現雲林在體育發展上的努力。

主辦單位表示，今年各組個人單打冠軍選手，將獲贈全新打造的「天后・超越」特注桌球拍，由宜蘭捷銳手作工坊純手工製作，等級更勝前屆「英雄」冠軍球拍，象徵「超越自我」的最高榮耀。期盼獲獎選手未來能持續精進，在國內外賽事中為台灣爭光。更表示，「北港媽祖盃－超越」不僅是一項全國性體育賽事，更融合在地文化與信仰，讓競技精神與傳統價值相互交會，形塑獨具特色的文化盛事，誠摯邀請全國桌球好手與民眾共襄盛舉，一同在球場上為夢想奮戰，超越自己。

