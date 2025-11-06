（有影片）／第26屆磺溪美展精彩開展 彰化159件傑作一次看

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】藝術迷快衝！一年一度的彰化藝術盛事「磺溪美展」又來了！今年是第26屆，共有1,375件作品參賽，經層層評選後，最終159件脫穎而出，從墨彩、油畫到雕塑、攝影，應有盡有，即日起至11月30日，彰化縣立美術館展出這些令人驚嘆的創作，讓觀眾一次看盡彰化藝術家的創作能量。

彰化縣年度藝文盛事「第26屆磺溪美展」開展，即日起至11月30日於縣立美術館展出159件得獎作品，涵蓋十個藝術類別。（記者陳雅芳攝）

今年共徵得1,375件作品，創下歷年新高，經過48位評審委員嚴謹的初審、複審與決審，最終選出磺溪獎、全興獎、磺溪新人獎及入選獎等159件優秀作品，即日起於彰化縣立美術館展出，展期至11月30日止，頒獎典禮將於11月8日下午4時20分在彰化孔子廟舉行。

本屆最高榮譽「磺溪獎」由五名藝術家奪得，分別是王怡文（水彩〈蘭嶼．印象 IX〉）、陳禹豪（墨彩〈共生〉）、吳惠淳（膠彩〈逆光〉）、林淑芬（版畫〈天光〉）及顏國順（書法〈彰化縣象徵四詠之縣鳥－灰面鵟鷹〉），各人不僅獲獎金10萬元，更獲典藏費15萬元，作品將由彰化縣文化局典藏，象徵榮耀與肯定。

「全興獎」則由八位創作者獲獎，包括薛宏瑋、姚綵情、賴俊吉、李美樺、謝政翰、王梅容、林晃田與王湘芬，作品風格橫跨油畫、水彩、雕塑、工藝與書法等領域，由全興文教基金會典藏，並各頒發典藏費15萬元。彰化縣文化局特別感謝該基金會自民國94年起長期贊助至今，二十年來累計投入超過4,700萬元，是民間推動地方藝文的典範。

自民國100年設立的「磺溪新人獎」，今年則由水彩類姚綵情與工藝類蘇建程並列獲獎，兩人皆獲頒獎金5萬元。評審過程中兩位藝術家多輪投票均票，最終經討論決議雙雙錄取，充分展現評審公平與對新秀的重視。

值得一提的是，本屆獎座由出身彰化埔鹽、現任長榮大學美術系教授林慶祥設計，以「多重透視」為創作概念，象徵創作者視野的延伸與藝術語言的突破，展現持續探索與創新的精神。

彰化縣文化局長張雀芬表示，展覽結束後，得獎作品將巡迴展出，縣內將移師永靖成美藝廊，縣外則至國立新竹生活美學館，讓更多民眾欣賞彰化藝術的創作能量與文化厚度。