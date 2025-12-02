（有影片）／筆韻丹青映校史 彰化女中邀藝術教師共展作品

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化女中慶祝創校106週年，今（2）日起至明年1月16日舉辦「筆韻丹青-書畫聯展」，邀請三位長期投入教育與藝術的老師及校長展出25件作品，呈現書法、水墨、佛畫與唐卡的藝術魅力，也讓民眾近距離感受教育者的創作歷程與心境。

彰化女中106週年校慶開展「筆韻丹青-書畫聯展」，邀請三位老師與校長展出水墨、書法與唐卡作品，展期至明年1月16日。（記者陳雅芳攝）

校園內展廊一角掛滿作品，柔和燈光映照下，水墨山水的淡雅與書法行草的力道相映成趣。彰化女中校長陳香妘表示，本次聯展邀請陳麗玉老師、林翠雲老師，以及曾任教彰女的丁志昱校長共同展出，作品涵蓋15幅水墨、工筆、唐卡創作，以及10幅書法，從篆書、行書到草書，呈現不同筆法風格與藝術表現。

陳麗玉老師任教數學超過30年，退休後才全心投入藝術創作，從傳統水墨、寫意花鳥到工筆佛畫都有涉獵。近三年專注唐卡與佛畫創作，她作畫前必茹素、淨手，以虔誠之心完成作品。

展覽中的《鯉魚拜觀音》(70*140CM)色彩細膩、神態生動，曾在日本比賽中獲獎。陳香妘說，這些作品不僅展現陳老師對藝術的熱情，也流露對家人思念與自由遠行的嚮往。

林翠雲老師從小浸潤書畫藝術，任教國文逾30年，她的行草書法筆勢勁健、氣韻流動；水墨作品以山水花木為主，留白與濃淡之間展現自然靈動。觀展民眾在她的作品前駐足，彷彿能感受到筆墨間流動的風與光，寧靜中帶有生命力。

丁志昱校長現任國立二林工商校長，曾任教彰化女中地理科。長年以篆刻與書法陶冶心性，作品形成獨特風格，筆觸行雲流水。陳香妘指出，丁校長在繁忙公務中仍應母校邀約參展，其作品不僅展現書法之美，也引人省思教育與人生變化，如彩虹時現時隱，短暫卻燦爛。

展覽現場，民眾不僅可以欣賞作品，還能閱讀每件作品旁的創作故事牌，了解老師與校長的創作歷程與理念。有人停在唐卡前細看佛陀神態，有人在書法前手比作筆隨筆勢揮動，同學們則對色彩鮮明的工筆畫發出驚呼。

彰化女中邀請民眾把握校慶期間前來觀展，一同欣賞書畫之美，並在校園書香氛圍中，感受一段平和而充實的藝術時光。