（有影片）／精準導航＋微創手術 彰基完成早期肺癌一站式治療

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化基督教醫學中心成功完成一例早期肺癌整合治療，結合「阿基米德導航系統」、Hybrid OR術中定位與3D單孔微創胸腔鏡手術，在同一麻醉流程中完成診斷與切除，不僅提升精準度，也大幅降低患者負擔與恢復時間。

彰化基督教醫學中心運用導航系統與微創手術，成功完成早期肺癌一站式治療，病患術後恢復良好。（記者陳雅芳攝）

彰化基督教醫學中心近期完成一名57歲女性上班族陳小姐的早期肺癌治療個案。患者平時無抽菸與慢性病史，僅因輕微咳嗽、胸悶就醫，X光檢查發現右上肺異常陰影，電腦斷層（CT）進一步確認為約1.7公分毛玻璃狀結節。

胸腔檢查治療中心主任詹博強醫師表示，該結節位於肺部深處，傳統切片不僅難以到達，還可能造成氣胸風險，因此團隊採用阿基米德導航系統輔助定位。該系統透過AI建立立體路徑，如同導航規劃行車路線，能引導醫師在氣管適當位置穿孔，自行建立通道直達腫瘤取得檢體，避開血管並降低出血與組織傷害。

胸腔內科主任林聖皓指出，這套設備全台僅四部，分別設於三軍總醫院、馬偕醫院、成大醫院與彰基，為中部唯一據點，讓在地患者不必北上即可接受尖端檢查。他也提到，設備引進關鍵在院方支持，即使高端醫療設備成本效益有限，仍以病人照護優先。

在Hybrid OR複合式手術室中，患者於全身麻醉下完成導航切片，一旦冷凍切片確認為惡性腫瘤，外科團隊立即銜接手術。外科部主任王秉彥醫師表示，配合3D影像系統，僅需3至4公分單一傷口即可完成精準切除，降低出血與併發症，術後疼痛明顯減少。

醫療團隊指出，整體手術時間約1至2小時，平均住院3至4天；若為第一期肺腺癌，多數患者術後僅需追蹤，不需化療或放療。

術後病理證實為第一期肺癌，陳小姐恢復良好並持續門診追蹤。她表示，雖然檢查費用較高，但能在腫瘤尚未擴散前完成診斷與治療相當慶幸。院方表示，肺癌早期通常沒有明顯症狀，透過高階影像與微創手術的一站式整合，可達到快速、精準並降低併發症的治療效果，提升民眾肺部健康守護力。

彰化基督教醫學中心運用阿基米德導航系統與3D微創手術，成功在同一流程完成早期肺癌診斷與切除，術後住院僅3至4天，精準又減少併發症。