（有影片）／紅毯、禮鼓超吸睛！彰化42對新人在成美文化園喜嫁娶

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025 年彰化縣聯合婚禮 29 日在永靖鄉成美文化園浪漫登場，今年以「中式婚禮」為主題，紅毯、禮鼓、花轎等傳統元素營造濃厚喜氣，吸引眾多民眾到場觀禮。彰化縣長王惠美在典雅的大花廳內為 42 對新人證婚，伴隨親友祝福與掌聲，現場瀰漫幸福氛圍。

2025年彰化縣聯合婚禮今在永靖成美文化園舉行，42對新人喜結良緣，縣長王惠美親自證婚並送上祝福。（縣政府提供）

王惠美也向所有新人獻上「雙雙對對、百年好合、永浴愛河」等祝賀，盼大家在彰化安心成家、幸福啟航。

王惠美表示，今年參與的對數由以往的約 20 對大幅提升至 42 對，顯示縣府積極推動友善育兒政策逐漸獲得年輕族群支持。她強調，縣府持續推動各項補助與服務，協助年輕家庭減輕負擔，包括婚後、孕前健康檢查補助，讓準爸媽能安心做好家庭規劃。

王惠美指出，感謝議長謝典霖與縣議會支持預算。若明年度相關補助案順利通過，縣府將針對新生兒提供更高額生育補助，第一胎 3 萬元、第二胎 5 萬元、第三胎 8 萬元，以實際行動鼓勵生育，陪伴年輕人在家鄉築夢。

此外，縣府今年推出全國首創「童萌卡」，凡家中有 1 至 3 歲幼兒者，可領取 1 萬元點數，用於購買育兒用品及食品；目前縣內也已設置 10 處公設民營托嬰中心，提供每月僅 7,000 元、且由縣府全額補助的托育服務，為全國最平價托育方案。

另有 10 處育兒親子館，提供親子活動、育兒諮詢、玩具與圖書借用等服務。未來縣府將持續布建至 37 處托嬰中心與 20 處親子館，讓更多年輕人願意留在彰化打拚、成家立業。

今年聯合婚禮也獲得縣內外 16 個單位和企業大力支持，包括彰化縣議會、彰化縣農會等，共同提供成家好禮。每對新人還可獲縣府提供的 5,000 元商品券，並參加電動機車、蜜月住宿券等摸彩活動，增添婚禮趣味與驚喜。

立委謝衣鳳也到場祝賀，祝福新人「百年好合、永結同心」。成美文化園執行長薛樂山表示，園區植栽許多象徵長青與堅貞的松樹，寓意所有新人都能像松樹般堅定相守、永浴愛河、白首偕老。

在喜氣洋洋的擊鼓聲與親友的掌聲中，42 對新人攜手踏入人生新階段，帶著滿滿祝福幸福成家，現場溫馨感人。