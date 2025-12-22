（有影片）／綠美圖國際講座登場 日本首位選書師開講分享 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】為慶祝臺中綠美圖正式開館，臺中市立圖書館特別舉辦「圖書館的閱讀新章：和綠美圖的生活提案」系列國際講座。這天由日本第一位「選書師」幅允孝，以「圖書館中的策展是什麼？」為題，分享他如何以空間、主題與故事營造令人想停留的閱讀場景，吸引許多民眾到場聆聽、互動，也重新認識到圖書館的多重面貌。

幅允孝的策展足跡遍及日本各地，這次來到台灣分享如何透過「選書」為空間注入靈魂，突破傳統框架，創造引人入勝的閱讀世界，希望讓書籍成為與人自然相遇的風景。

講座除了分享幅允孝如何透過選書形塑空間的氣質與溫度，跟民眾進行QA互動，結束後也親切為讀者簽書。中市圖表示，邀請到的國際講者以獨特視角連結世界閱讀風景，象徵綠美圖不只是一座新場館，更是臺中文化能量的新起點。