（有影片）／綠美圖辦國際講座 日本繪本作家分享生命議題 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】全臺首座結合市立圖書館與市立美術館的臺中綠美圖， 12 月 13 號正式開館，中市圖特別邀請三位國際級講者接力開講，開館第一天由日本繪本作家長谷川祐次率先登場，他擅長以幽默與溫柔筆觸書寫生命議題，無論孩子或大人，都能在他的作品中找到安慰與勇氣，會後也跟讀者進行簽書跟合照，吸引許多民眾熱情參與。

全臺首座結合市立圖書館跟市立美術館的臺中綠美圖正式開館，不僅代表啟用嶄新文化空間，也象徵台中更加深化國際文化交流，開館這天就邀請到繪本作家長谷川祐次，分享作品中的生命議題跟成長。

廣告 廣告

長谷川祐次跟台中在地晨熹社繪本書店主理人陳宛君對談，希望讓更多讀者從故事重新看見生活的柔軟，直擊人心的愛跟勇氣，無論孩子或大人，都能在他的作品中找到安慰跟啟發。

透過跟作者的面對面講座機會，更深入了解作品背後意義，會後長谷川祐次也親切地為讀者們簽書跟合照，每一本都畫下超可愛的動物角色圖案，讓參與的大小朋友都留下難忘回憶。